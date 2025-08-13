Ученые рассказали, какую пользу приносит работа на пенсии

Многие с нетерпением ждут выхода на пенсию, однако продолжение работы в пожилом возрасте может положительно сказаться на благополучии — особенно у мужчин.

Люди все чаще выходят на заслуженный отдых позже. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2023 году 28,9% людей в возрасте 65–69 лет в 38 странах-участницах ОЭСР продолжали работать, тогда как в 2000 году этот показатель составлял 15,9%. Последствия этой очевидной тенденции до сих пор оставались слабо изученными.

Авторы исследования в Journal of Happiness Studies проанализировали итоги социальных опросов, собранные Центральным бюро статистики Израиля, и сравнили опыт более 3300 женщин и чуть более 2000 мужчин, достигших пенсионного возраста (62 и 67 лет соответственно).

Выяснилось, что пенсионеры продолжают трудиться не от хорошей жизни: в большинстве случаев это обусловлено меньшим семейным доходом. Однако мужчины, продолжающие работать, оценивают свою экономическую, семейную, эмоциональную и общую удовлетворенность жизнью как равную или даже более высокую по сравнению с неработающими ровесниками.

Это справедливо независимо от типа работы на полную ставку. В то же время женщины отмечают улучшение только в семейной и экономической удовлетворенности, и только если занимают профессиональные, технические или управленческие должности.

По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что женщины чаще находят чувство цели и удовлетворения в других сферах жизни.

«У женщин могут быть другие источники эмоциональной поддержки или социальной вовлеченности, поэтому они получают их не от работы, а от чего-то другого», — объясняет социолог Алиса Левин из Хайфского университета. «Мужчины, даже сейчас, по-прежнему воспринимают свою роль как заботу о семье и достижение успеха на работе — и это не заканчивается в 65 лет», — согласен профессор Кэри Купер из Манчестерского университета.

Менее однозначными оказались результаты при оценке благополучия участников, работавших неполный рабочий день: они различаются в зависимости от типа работы, способа измерения удовлетворенности, а также пола участника.

Люди, готовые к работе на полную ставку на пенсии, изначально могут быть здоровее — а значит, ощущающими себя более благополучными, предположил Купер. Кроме того, эти выводы могут быть неприменимы к другим странам или культурам, добавил он.