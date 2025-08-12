Стало известно, к чему могут привести онлайн-знакомства

Ученые из Австралийского национального университета выяснили, что пары, которые знакомятся онлайн, испытывают менее сильные чувства друг к другу, чем те, кто встретился лично. Результаты исследования опубликованы в журнале Telematics and Informatics.

© Газета.Ru

В исследовании участвовали 6646 пар из разных стран. 16% от общего числа добровольцев познакомились друг с другом в интернете. Среди пар, начавших отношения после 2010 года, этот показатель возрастал до 21%. Испытуемых попросили рассказать о качестве отношений и оценить интенсивность влечения к партнеру.

Участники, которые встретились онлайн, сообщали о более низком уровне удовлетворенности отношениями. Также они отмечали меньший уровень близости, страсти и преданности «второй половине» по сравнению с теми, кто познакомился офлайн.

По мнению ученых, пары, которые встречаются лично, чаще обладают одинаковыми социальными ценностями и видят мир схожим образом. Общая система идеалов, потребностей и интересов способствует взаимопониманию и поддержке в отношениях.

Авторы работы отметили, что интернет предоставляет огромный выбор потенциальных партнеров, но избыток вариантов может может усложнять отбор и снижать качество отношений. Кроме того, с течением времени приложения для знакомств все чаще используются для краткосрочных связей.