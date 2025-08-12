Как и зачем нужно учить мозг расслабляться

Вы просыпаетесь утром, сразу проверяете почту, новости, в метро доделываете презентацию, а вечером, вместо отдыха, снова листаете ленту - знакомо? Бешеный ритм жизни стал новой нормой, но плата за него высока: уже к 30 годам многие сталкиваются с тревожностью, "туманом в голове" и эмоциональным выгоранием. Эти проблемы не просто мешают радоваться жизни - они снижают продуктивность, разрушают отношения и карьеру.

Хорошая новость: наука учится "ремонтировать" последствия хронического стресса. На базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России открыли первый в стране Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья. Здесь разрабатывают и внедряют технологии, которые помогают мозгу восстанавливаться. Можно ли перезагрузить мозг без таблеток, выяснила "РГ" - Неделя.

«Клумба» в голове

Я сижу перед экраном компьютера, на голове - лента с электродами, считывающими альфа-ритмы моего мозга. Сначала - проверка. Мы вместе с психологом Аленой Батуриной смотрим на монитор с энцефалограммой, и я послушно закрываю и открываю глаза по команде программы, наблюдая, как меняется кривая.

Второй этап - мне надо расслабиться и следить, как на экране поочередно расцветают лилия, амариллис, орхидея. Вроде бы ничего "делать" не приходится - но цветок то распускается легко, то притормаживает. Но в целом мне без особых стараний удается "распустить" целую "клумбу".

«У вас отличные показатели, — оценивает итоговые данные Алена. — Большинство наших пациентов начинают с "красной" зоны стресса, а у вас все "зеленое", то есть в норме. Цветы распускаются легко - значит, мозг хорошо переключается в режим отдыха».

Оказывается, этот тест - часть нейробиоуправления (метода, который учит мозг осознанно регулировать свое состояние).

«Умение расслабляться - такой же навык, как бег или плавание, — поясняет Батурина. — Современные люди разучились "выключаться", отсюда - хроническая усталость, бессонница, снижение концентрации. За несколько таких занятий ситуация становится намного лучше, а у человека появляются навыки борьбы с хроническим стрессом».

Вдох-выдох у VR-камина

Следующее занятие - с модными сегодня VR-технологиями. Здесь пациенты учатся контролировать дыхание через игру: в очках виртуальной реальности человек оказывается перед камином, и чем ровнее он дышит, тем ярче горит огонь.

«Это не просто развлечение, — объясняет заведующая отделением центра, врач-невролог Ирина Голованова. — Психоэмоциональное здоровье - это фундамент для всего: памяти, концентрации, даже иммунитета. Современные исследования подтверждают: хронический стресс "бьет" по сосудам, провоцирует бессонницу и снижает продуктивность».

Именно поэтому центр работает не только с пожилыми. Молодые люди, живущие в режиме многозадачности, - частые гости.

«Ко мне приходят 30-летние с жалобами на "туман в голове", говорят, что те задачи, которые решали легко, теперь требуют много времени и сил. Если после отпуска усталость не проходит - это сигнал»‎, — предупреждает Ирина Голованова.

Проверь себя

Есть простые маркеры, которые должны насторожить:

Вы стали чаще забывать имена или детали встреч.

Простые задачи даются сложнее и требуют несоразмерных усилий.

Появилась раздражительность "на ровном месте".

Если оценить свое состояние не по собственным ощущениям (они субъективны), а с помощью специальных тестов - это может стать первым шагом к улучшению психоэмоционального состояния. А это - профилактика будущих проблем. Не случайно неврологи предупреждают, что нейродегенеративные знедуги, включая и пресловутую болезнь Альцгеймера, постепенно молодеют.

Сон не приносит бодрости

На сайте центра можно пройти такую самодиагностику. Онлайн-тестирование - ответы на вопросы - помогает оценить память, внимание, уровень стресса.

«Многие удивляются, когда видят свои результаты, — говорит Голованова. — Человек думает: "Я просто устал", а тест показывает выраженный когнитивный спад».

Магнит, токи и будущее реабилитации

В центре тестируют различные методы воздействия на мозг и его функции. Например, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) - метод, при котором магнитное поле точечно активирует нейроны.

«Это не фантастика, — поясняет Голованова. — Например, при депрессии ТМС может быть эффективнее лекарств».

Другой метод - светозвуковая стимуляция: специальные очки и наушники синхронизируют работу мозга с ритмичными вспышками и звуками.

«После сеанса пациенты отмечают, что мысли становятся "четче", да и в целом работоспособность растет»‎, — рассказывает врач.

Обнадеживающий эффект показала и электронейростимуляция: у 70% пациентов с гипертонией после курса нормализовалось давление.

«Мы воздействуем на зоны мозга, отвечающие за регуляцию сосудов»‎, — объясняет Голованова.

Пока такие технологии - редкость. Но некоторые тренажеры - вроде "цветочного" теста - уже появляются в московских Центрах долголетия.

Топ-10 правил от невролога

Пока высокие технологии не стали массовыми, поддерживать мозг можно простыми способами. Ирина Голованова составила расширенный список рекомендаций:

1. Диета MIND

«Средиземноморский рацион с акцентом на листовую зелень, ягоды, оливковое масло и рыбу снижает риск когнитивных нарушений на 35%»‎, — утверждает врач.

2. Социальная активность

«Одиночество старит мозг быстрее курения. Даже 10 минут живого общения в день "заряжают" когнитивные ресурсы».

3. Гигиена сна

«7-8 часов - не роскошь, а необходимость. Мелатонин, вырабатывающийся в темноте, защищает нейроны от разрушения».

4. Work-life balance

«Научитесь "отключать" рабочие чаты после 18:00. Постоянная доступность - прямой путь к эмоциональному выгоранию».

5. Когнитивные тренировки

«Изучение языков, игра на музыкальных инструментах, даже новые маршруты до работы - все это создает нейронные резервы».

6. Дыхательные практики

«10 минут медленного дыхания (4 секунды вдох - 6 секунд выдох) снижают уровень кортизола на 30%».

7. Контроль давления и сахара

«Скачки давления повреждают микрососуды мозга. После 40 лет тонометр должен быть у каждого».

8. Отказ от вредных привычек

«Алкоголь разрушает гематоэнцефалический барьер, открывая путь токсинам к нейронам».

9. Ежегодные чекапы

«Даже если ничего не болит. Многие нарушения (например, гипотиреоз) маскируются под усталость».

10. Визит к неврологу