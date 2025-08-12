Ученые заявили, что лениться — очень полезно

Ученые выяснили, что периоды «ничегонеделания» — когда мы перестаем целенаправленно концентрироваться и позволяем мыслям свободно блуждать — помогают снизить стресс и улучшить когнитивные способности. Об этом сообщает портал The Conversation.

© unsplash

Идея «ничегонеделания» лежит в основе теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), предложенной психологами Рэйчел и Стивеном Каплан в 1989 году. Они выделили два типа внимания: направленное — требующее усилий и концентрации, например при работе или изучении информации, — и ненаправленное, когда внимание мягко привлекают звуки природы или движения вокруг, без усилий с нашей стороны.

Отсутствие времени для ненаправленного внимания приводит к «усталости внимания» — состоянию, когда становится все сложнее сосредоточиться, а отвлекающие факторы захватывают нас быстрее. Если раньше моменты ожидания на остановке или в очереди давали мозгу возможность «перезагрузиться», то теперь смартфоны заполняют каждую паузу интенсивным потоком информации, не оставляя пространства для отдыха.

Исследования подтверждают, что время, проведенное в природе, снижает активность миндалины — участка мозга, связанного со стрессом и тревогой, улучшает настроение и повышает способность к концентрации. Эксперименты показали, что даже десяти минут созерцания природы достаточно, чтобы повысить результаты когнитивных тестов и снизить усталость внимания.

Проверить теорию можно самостоятельно: выбрать зеленую зону — парк, набережную или лесную тропу — и отложить телефон. Даже в повседневной жизни, вместо того чтобы заполнять скучные моменты прокруткой новостной ленты, можно позволить мыслям свободно блуждать.

По словам исследователей, это «техобслуживание» мозга, необходимое для его эффективной работы.