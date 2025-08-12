Психолог объяснил, поможет ли пластика почувствовать себя лучше

Пластические операции не помогут поднять самооценку без работы над внутренней гармонией. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

© unsplash

«Желание изменить внешность часто сигнализирует нам о том, что внешняя составляющая — далеко не цель. Чаще всего это попытка изменить внутреннее ощущение себя через доступный внешний инструмент. Но пока не изменилось восприятие себя, результат не удовлетворит», — заявила врач.

По ее словам, если в детстве человека не видели, не принимали, обесценивали, он учится воспринимать себя через призму «что со мной не так» и пытается это исправить во внешнем.

Турлаева рассказала, что нейрофизиологически тело привыкает к фону недовольства собой. Даже после многочисленных пластических операций мозг может продолжать «видеть» старое лицо или тело, потому что внутренний образ себя не обновился. Она добавила, что психика часто использует внешний образ как защиту от стыда.

«Если я чувствую себя недостаточной — я стараюсь это замаскировать. И чем глубже стыд, тем сильнее тяга к "идеальности", Каждое "я хочу поменять" может быть тревогой, которую хочется контролировать через тело», — объяснила Турлаева.

Эксперт предупредила, что без работы с самооценкой пластика может стать зависимостью.

