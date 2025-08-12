Психолог ответила, может ли пластика поднять самооценку

Клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева рассказала, что пластическая операция не поможет поднять самооценку.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что такая работа с внешностью чаще всего является попыткой изменить внутреннее ощущение себя.

«Но, пока не изменилось восприятие себя, результат не удовлетворит», — сказала Турлаева.

По словам специалиста, после пластической операции мозг может всё равно продолжать «видеть» старое лицо или тело, потому что внутренний образ себя не обновился.

