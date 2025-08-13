Названы четыре главных правила безопасной БДСМ-практики

Основательница клуба Club Femdom Buenos Aires Фелиция Харди заявила, что для безопасной практики БДСМ необходимо следовать четырем главным правилам. Их она раскрыла в беседе с изданием TN.

Как пояснила Харди, перед БДСМ-сессией необходимо выяснить желания и фантазии партнеров, а также их табу. Кроме того, важно, чтобы сексуальная практика являлась безопасной для всех участников. Так, по словам специалистки, нельзя бить по суставам и позвоночнику, особенно если используются жесткие предметы.

Также на протяжении всего сеанса БДСМ, продолжила Харди, важно следить за состоянием партнера и задавать ему соответствующие вопросы. По окончании сексуальной практики стоит оказать ему поддержку, заключающуюся в эмоциональной, психологической и физической близости. В качестве примера эксперт привела различные формы ласк.

Ранее стало известно, что в Германии БДСМ-госпожа перестаралась с удушением клиента, случайно погубила его и попала за это под суд. Во время сессии женщина привязала руки 53-летнего клиента к его телу и подвесила его к потолку с помощью стальной цепи. Эту же цепь она трижды обмотала вокруг его шеи. По словам доминатрикс, в таком положении клиент провел 15 минут, после чего потерял сознание.