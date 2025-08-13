История из интимной жизни девушки рассмешила пользователей

Пользовательница Reddit с ником Brief-Composer-4630 спросила у других посетителей портала, не перешла ли она черту, попросив мужа принять душ перед тем, как сделать ему минет. Ее интимная история рассмешила юзеров.

© Lenta.ru

«Он принимает душ утром. Но сексом мы занимаемся по вечерам. Он выгуливал собаку после работы, и, поскольку я знала, что он хочет получить минет, я попросила его принять душ. Он в шутку спросил: "К чему это? Раньше ты делала мне минет после совместной ночи в баре и никакой душ не требовался". Он прав, но это было давно, когда мы были молодыми и пьяными. Я просто сказала ему, что мне приятнее, когда он чистый», — раскрыла детали разговора с супругом автор.

Девушка спросила у других пользователей, не считают ли они ее поведение неразумным. Большая часть мужской аудитории портала вообще не поняла, в чем проблема.

«Если моя жена скажет: "Я хочу сделать тебе минет. Пожалуйста, прими душ", единственное, что она услышит в ответ, будет слово "хорошо"», — написал автор одного из наиболее популярных комментариев.

«Я бы оставил после себя разве что дыру в гипсокартоне и звук включающейся воды», — пошутил другой.

«Когда моя жена говорит мне это, то спустя три минуты она просто удивляется, как я справился так быстро. А мне даже плевать на температуру — я просто включаю воду, раздеваюсь, беру мыло и пытаюсь справиться как можно оперативнее», — добавил еще один пользователь.

