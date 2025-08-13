Почему мужчины-собачники кажутся женщинам более привлекательными

Наличие собаки у мужчины делает его более привлекательным в глазах женщин, так как собачники кажутся более надежными, заботливыми и готовыми к отцовству. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Елена Чеботарева.

«Научные исследования действительно показывают, что женщины склонны приписывать мужчинам, у которых есть собака, более положительные черты характера – ответственность, заботливость, эмоциональную доступность. Это связано с тем, что собака воспринимается как индикатор способности заботиться, а уход за ней – как метафора родительских качеств. Многие владельцы питомцев уже мыслят в категориях «собачьего родительства», что, в свою очередь, формирует установку на будущее материнство или отцовство. Наблюдение за тем, как мужчина взаимодействует со своей собакой, действительно может дать представление о том, как он будет строить отношения с собственным ребенком», – сказала Чеботарева.

По ее словам, присутствие щенка в семье может стать важным ресурсом для укрепления отношений с детьми, так как совместная забота о собаке создает пространство для совместной деятельности, помогает наладить контакт с ребенком и развивает у него чувство ответственности и эмпатии.

«Это может стать эффективным инструментом воспитания и способом укрепления семейной сплоченности. Распространено мнение, что собачники, как правило, отличаются ответственностью, активностью, дисциплинированностью, дружелюбием и способностью к поддержанию близких отношений. Часть этих качеств присуща людям, которые изначально решаются на содержание животного, но значительная часть – формируется в процессе ухода: ведь питомец требует регулярного внимания, заботы, терпения. Ее безусловная преданность, в свою очередь, дарит хозяину опыт чистой, неподдельной привязанности», – добавила Чеботарева.

Кроме того, она отметила, что научные данные, однако, не подтверждают устойчивых различий в личностных чертах между собачниками и теми, у кого нет питомцев.