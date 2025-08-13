Почему токсичность в соцсетях невозможно искоренить

Поляризующее влияние соцсетей — это не просто результат плохих алгоритмов. Оно неизбежно из-за самой сути работы платформ, выяснилось в исследовании с ИИ-пользователями. Проблему не решить, пока мы кардинально не переосмыслим онлайн-общение.

© Телеканал «Наука»

В Амстердамском университете провели серию экспериментов с 500 виртуальными пользователями на основе GPT-4o mini. Взяв данные Американского национального электорального исследования, их наделили политическими взглядами широкого спектра — и отправили взаимодействовать друг с другом в упрощенной соцсети без рекламы и алгоритмов. Результаты исследования выложены на сервере препринтов arXiv.

Как и люди, ИИ-агенты чаще подписывались на единомышленников, а пользователи с более радикальными взглядами набирали больше подписчиков и репостов. Внимание в целом смещалось в сторону поляризованного контента.

В предыдущем исследовании авторы пробовали смягчить поляризацию через изменение алгоритмов, но новые данные противоречат этим выводам.

«Мы ожидали, что [поляризация] вызвана алгоритмами, [думали], что платформы специально спроектированы так, чтобы разжигать конфликты ради вовлеченности», — признается социолог Петтер Тёрнберг.

Однако оказалось, что проблема не в алгоритмах, что делает бессмысленными попытки «настроить» платформы против токсичности.

«Мы создали максимально простую соцсеть — и сразу получили такой результат. Это говорит о фундаментальной природе явления: оно заложено в самой системе постов, репостов и подписок», — констатирует исследователь.

Чтобы проверить, можно ли смягчить эти эффекты, исследователи протестировали несколько решений:

ленту только в хронологическом порядке;

снижение видимости вирусного контента;

продвижение противоположных взглядов и рационального контента;

скрытие количества подписчиков и репостов;

скрытие биографий профилей.

Большинство мер почти не помогли: межпартийное взаимодействие выросло максимум на 6%, а доля внимания к топ-аккаунтам изменилась на 2–6%. Некоторые меры (например, скрытие биографий) даже усугубили проблему. Улучшения в одной сфере нивелировались ухудшениями в другой: снижение неравенства между пользователями усилило популярность радикальных постов, а смягчение поляризации перенаправило внимание к узкой элите.

«Большинство проблем соцсетей — следствие изначально порочной конструкции. Она поощряет худшие проявления человеческого поведения», — говорит Джесс Мэддокс из Университета Джорджии.

Эти эксперименты — только симуляция, упрощающая реальные механизмы, но они указывают на необходимость глубинных изменений, резюмирует Тёрнберг: