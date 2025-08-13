Психолог рассказала, как копить деньги без стресса

Психолог Кристина Шайдуллина в интервью радио Sputnik рассказала, что финансовые цели подразумевают не только накопление денег, но и работу с чувствами и убеждениями. Чтобы накопление не вызывало стресс, важно встроить его в систему ценностей, а не в список самоограничений.

Для начала нужно определить цель накопления денег. Отпуск - отдых, восстановление и свобода. Ипотека - стабильность и безопасность в своем уголке. Когда цель наполнена эмоциями, она становится выбором, а не каторгой. Также важно, чтобы один член семьи не брал на себя все бремя накопления - это должно быть дело системы.

Также психолог советует откладывать не из страха, а из изобилия, то есть оставлять хотя бы какую-то часть бюджета на удовольствия. Важно воспринимать накопления как ритуал заботы о себе, а не как аскезу.