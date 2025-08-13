Как бороться с выгоранием в отношениях

Выгорание может наступить не только в работе, но и в отношениях, рассказала клинический психолог Анна Лобова. Как вернуть страсть и былую остроту чувств, она рассказала «Ленте.ру».

Лобова обратила внимание, что отношения в паре могут угаснуть тихо, без скандалов. По ее словам, чаще всего это происходит, когда усилия и ожидания одного из партнеров не получают отклика.

«Вы перестаете слышать друг друга, и из-за этого появляется холод и равнодушие», — объяснила психолог.

При этом она уверяет, что вернуть угасший интерес и былую страсть вполне возможно, если оба партнера готовы честно обсудить проблемы. Для этого специалистка призвала признать наличие усталости и несовпадения ожиданий от отношений с реальностью. Это поможет преодолеть кризис или принять решение расстаться.

По словам Лобовой, существует несколько эффективных практик для профилактики и вывода отношений из выгорания. В первую очередь она назвала упражнение «Честные 15 минут», суть которого заключается в том, что партнеры ежедневно четверть часа посвящают обсуждению своих чувств без боязни критики. Свою эффективность, как отметила психолог, доказала и практика «Неделя без претензий», в течение которой партнеры должны общаться друг с другом на языке просьб, а не упреков.

Также она рекомендовала партнерам каждый день обниматься, целоваться и держаться за руки, ходить вдвоем на прогулки и вместе пробовать что-то новое.

«Иногда выгорание — это шанс переосмыслить отношения или отпустить их с уважением. Честность с собой и партнером — ключ к живому диалогу и возвращению тепла», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

