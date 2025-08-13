Сексолог рассказал, как в спортзале найти страстную любовницу

Сексолог и психолог Александра Миллер рассказал, как отличить страстную любовницу от недотроги в постели, наблюдая за ее тренировкой. Она перечислила ключевые детали, на которые стоит обратить внимание.

По словам эксперта, страстная девушка может проявлять уверенность в своих движениях, активно заниматься и поддерживать контакт с окружающими, включая игривые взгляды и улыбки. Она может предпочитать более интенсивные тренировки и демонстрировать страсть к спорту.

Однако важно помнить, что чрезмерная игривость может раздражать партнера и вызывать приступы ревности, если начать с такой девушкой отношения.

На равнодушие в постели может указывать отсутствие интереса к окружающим, низкая мотивация и пассивность на занятиях. Такие люди могут прикладывать минимум усилий, не обращая внимания на окружающих и не проявляя никакой эмоциональной реакции.

Миллер подчеркнула, что скромный и тихий «ботаник» в очках и застегнутой на все пуговицы рубашке может оказаться темпераментным любовником, а брутальный мачо разочарует. С женщинами — аналогичная ситуация.

«Поэтому важно понимать, что внешние признаки далеко не всегда являются надежным индикатором сексуальности. Каждый человек уникален, и оценивать кого-то исключительно по поведению в спортзале было бы легкомысленно», — заключила сексолог в беседе с Life.ru.

Стиль вождения автомобиля может много рассказать о характере, отношении мужчины к жизни и даже к интимной близости. Эти наблюдения не позволяют сделать однозначные выводы, однако некоторые общие черты могут прослеживаться, рассказала сексолог Миллер.