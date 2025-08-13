Эксперт посоветовал относиться к блогерам-психологам со скептицизмом

При просмотре психологического контента пользователям важно понимать, что автор всего лишь высказывает свою точку зрения, важно с умом подходить к любым советам и информации, заявил НСН Павел Жавнеров.

© ТАСС

Проблема людей, потребляющих разный психологический контент от блогеров не в том, что часто у тех, кого они смотрят, нет образования, а в том, что люди могут слепо верить каким-то советам или воспринимать предлагаемую точку зрения за единственно верную. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Каждый шестой россиянин смотрит блогерский контент по психологии, следует из опроса, проведенного совместно сетью клиник «Будь здоров» и компанией «Ингосстрах» при участии Финуниверситета при правительстве РФ. Так, популярнее всего оказались психологические разборы фильмов и звезд (10%). При этом уточняется, что до 80% популярных блогеров-психологов не имеют должного профессионального образования и опыта. Жавнеров подчеркнул, что иногда образование не влияет на полезность контента.

«Если говорить про психологическое консультирование, то неважно, образованный человек в плане психологии или нет, потому что сегодня человек имеет право называть себя психологом даже без диплома, лицензия не нужна. При этом люди, не имеющие психологического образования, могут быть полезнее, чем те, кто его имеют, просто потому, что лучше объясняют, лучше понимают проблемы людей. Людям, которые потребляют такой контент, нужно понимать, что это всего лишь точка зрения и варианты выбора поведения или оценки ситуации. Если человек собрал, например, пять разных точек зрения, то теоретически из них он может найти ту, которая, возможно, решит его проблему. Поэтому я не вижу ничего плохого в этом. Но если он слепо верит какому-то из специалистов, который говорит явно опасную или категоричную вещь, то это может действительно разрушить его жизнь. Так что здесь проблема не в том, что за совет дал специалист, а в том, насколько слепо и безоценочно воспринял его слова человек», — рассказал он.

