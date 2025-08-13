Названо спасающее отношения простое правило

Американская тиктокерша Рейчел Хиггинс предложила столкнувшимся с кризисом парам воспользоваться так называемым правилом трех часов. О якобы спасающем отношения лайфхаке написало издание The Guardian.

Хиггинс придумала правило, чтобы с пользой использовать время, которое у них с мужем есть между укладыванием маленьких детей спать и собственно сном. Первый час — «продуктивное время», когда пара убирается или занимается домашними делами. Второй час, по словам Хиггинс, — это время без телефонов, «посвященное исключительно друг другу». Это могут быть настольные игры или совместный душ.

«Все, что поможет вам пообщаться и почувствовать себя ближе друг к другу», — объяснила блогерша.

Третий час, продолжила автор лайфхака, можно посвятить чему угодно и заниматься этим, не осуждая выбор друг друга. Хиггинс назвала «правило трех часов» переломным моментом в отношениях с мужем, изменившим их семейную жизнь в лучшую сторону.

