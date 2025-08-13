Психолог объяснил связь между гардеробом и психологическим комфортом

Одежда может влиять на ощущения, поддерживать или нарушать внутренний ритм. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

© unsplash

«Одежда — это не просто внешний слой, а телесное пространство, в котором мы живем каждый день. Она контактирует с телом, влияет на ощущения, поддерживает или нарушает внутренний ритм. Нервная система реагирует на прикосновения, материалы, силуэты. Одежда может успокаивать или возбуждать, сковывать или возвращать ощущение себя. Это физический, а не только эстетический опыт», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что одежда помогает бороться с тревожностью.

«Одежда может помогать заземляться и возвращать внимание в тело. Это особенно важно при тревожности, перегрузке, выходе из сложных эмоциональных состояний. Тепло, мягкость, свобода движений — все это влияет на регуляцию», — добавила Турлаева.

По ее мнению, неудобная, давящая или «не своя» одежда усиливает тревожность и раздражительность, даже если это происходит неосознанно.

«Гардероб влияет на внутреннее состояние так же, как освещение, звуки или температура. Через одежду мы регулируем психологические границы. Иногда хочется "раствориться", иногда — "отгородиться", иногда — "быть яркой и заметной". Эти состояния можно поддерживать мягко — через ткани, фасоны, формы», — рассказала она.

Турлаева отметила, что, когда мы подбираем одежду не из «надо красиво», а из «в этом мне спокойно», — происходит перенастройка восприятия себя.