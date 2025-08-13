Эксперт дал совет, как найти свой путь самовыражения

Психолог Турлаева призвала растить внутреннюю опору от давления общества
Найти свой путь самовыражения и баланс между индивидуальным выбором и общественным давлением предлагают с помощью взращивания внутренней опоры. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.
«Выдерживать давление общества помогает внутренняя опора. А она рождается там, где появляется контакт с собой — живой, уязвимой, настоящей. Без этого — никакой стиль не будет казаться достаточно своим», — высказалась она.
Эксперт заявила, что аутентичность — это не «быть другим ради протеста», а быть собой, несмотря на ожидания.
«Это выбор не от противного, а из собственного хочу: что мне действительно близко? Что мне подходит? Общественные стандарты работают как мощный внешний триггер. Они задают темп, форму и нормы. И если внутри нет контакта с собой — очень легко начать подстраиваться, даже не замечая. Психика устроена так, что стремится к принадлежности», — рассказала психолог.
Она также отметила, что мозгу важно быть «как все» — это древний механизм выживания.
«Поэтому давление быть "удобной, красивой, соответствующей" ощущается не как внешнее, а как внутреннее "надо". Аутентичность требует устойчивой нервной системы. Когда тело в безопасности — можно выдерживать "инаковость". Когда оно в тревоге — будет тянуть к мимикрии, слиянию, уходу в общее. Найти свой путь самовыражения помогает работа с чувствами: где я стесняюсь, где боюсь осуждения, где пытаюсь понравиться. За этими эмоциями — ключи к себе», — добавила Турлаева.
По мнению эксперта, именно в этих точках можно разглядеть, что мое, а что навязанное.
«Важно уметь замечать, когда выбор делается из собственного "хочу", а когда — из страха не вписаться в необходимые стандарты. И здесь помогает практика замедления: чувствование тела, наблюдение за реакциями, честность с собой. Найти свой стиль, голос, образ — невозможно, если все время искать "правильно". Нужно научиться искать "по-настоящему". Через пробу, игру, ошибку, возвращение. Через ощущение в теле: в этом я есть», — объяснила она.