Эксперт дал совет, как найти свой путь самовыражения

Найти свой путь самовыражения и баланс между индивидуальным выбором и общественным давлением предлагают с помощью взращивания внутренней опоры. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

© unsplash

«Выдерживать давление общества помогает внутренняя опора. А она рождается там, где появляется контакт с собой — живой, уязвимой, настоящей. Без этого — никакой стиль не будет казаться достаточно своим», — высказалась она.

Эксперт заявила, что аутентичность — это не «быть другим ради протеста», а быть собой, несмотря на ожидания.

«Это выбор не от противного, а из собственного хочу: что мне действительно близко? Что мне подходит? Общественные стандарты работают как мощный внешний триггер. Они задают темп, форму и нормы. И если внутри нет контакта с собой — очень легко начать подстраиваться, даже не замечая. Психика устроена так, что стремится к принадлежности», — рассказала психолог.

Она также отметила, что мозгу важно быть «как все» — это древний механизм выживания.

«Поэтому давление быть "удобной, красивой, соответствующей" ощущается не как внешнее, а как внутреннее "надо". Аутентичность требует устойчивой нервной системы. Когда тело в безопасности — можно выдерживать "инаковость". Когда оно в тревоге — будет тянуть к мимикрии, слиянию, уходу в общее. Найти свой путь самовыражения помогает работа с чувствами: где я стесняюсь, где боюсь осуждения, где пытаюсь понравиться. За этими эмоциями — ключи к себе», — добавила Турлаева.

По мнению эксперта, именно в этих точках можно разглядеть, что мое, а что навязанное.