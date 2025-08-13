Психолог ⁠объяснил, как стандарты красоты отражаются на психике

Психолог Турлаева заявила, что стандарты красоты провоцируют гипервозбудимость
Современные стандарты красоты — все чаще не про эстетику, а про контроль и гипервозбудимость. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.
«Современные стандарты красоты задают жесткую форму: как надо выглядеть, жить, стареть, улыбаться, быть в кадре. И это создает внутреннее напряжение у людей: я все время не соответствую. Психика воспринимает стандарты как угрозу принадлежности. Если я "не такая", меня могут не выбрать, не признать, не любить. Этот страх запускает хронический стресс и тревожное самонаблюдение. Нейрофизиологически это превращается в постоянную гипервозбудимость», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что мозг человека сканирует, «достаточно» ли он стройный, ухоженный, молодой и модный.
«Внутренний критик усиливается пропорционально количеству внешних образов. Реклама, фильтры, косметическая индустрия — формируют нереалистичную норму, и человек начинает ощущать свое тело как "проект на доработку". Эмоционально это рождает фоновое чувство стыда. Стыд за живое, за несовершенное, за свое лицо без макияжа, за морщину, за целлюлит. Стыд, который отрывает от себя и загоняет в маску», — объяснила психолог.
Турлаева отметила, что многие начинают следовать стандарту из страха, а не из желания.
«И это превращает красоту в источник насилия над собой, а не ресурса. За внешней "идеальностью" часто скрываются истощение и самоподавление. Критическое мышление — как способ эмоциональной защиты. Важно уметь распознавать: это мое желание или продиктованное внешней нормой? Могу ли я быть красивой по-своему и чувствовать себя живой? Следуют помнить, что настоящая свобода заключается не в отказе от красоты, а в праве определить ее самой. Когда стандарты не диктуют, а ты выбираешь: как мне удобно, как мне хорошо, как мне нравится выглядеть и чувствовать себя внутри этого», — заключила она.