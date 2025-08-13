Психолог ⁠объяснил, как стандарты красоты отражаются на психике

Современные стандарты красоты — все чаще не про эстетику, а про контроль и гипервозбудимость. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

© unsplash

«Современные стандарты красоты задают жесткую форму: как надо выглядеть, жить, стареть, улыбаться, быть в кадре. И это создает внутреннее напряжение у людей: я все время не соответствую. Психика воспринимает стандарты как угрозу принадлежности. Если я "не такая", меня могут не выбрать, не признать, не любить. Этот страх запускает хронический стресс и тревожное самонаблюдение. Нейрофизиологически это превращается в постоянную гипервозбудимость», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что мозг человека сканирует, «достаточно» ли он стройный, ухоженный, молодой и модный.

«Внутренний критик усиливается пропорционально количеству внешних образов. Реклама, фильтры, косметическая индустрия — формируют нереалистичную норму, и человек начинает ощущать свое тело как "проект на доработку". Эмоционально это рождает фоновое чувство стыда. Стыд за живое, за несовершенное, за свое лицо без макияжа, за морщину, за целлюлит. Стыд, который отрывает от себя и загоняет в маску», — объяснила психолог.

Турлаева отметила, что многие начинают следовать стандарту из страха, а не из желания.