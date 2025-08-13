Эксперт рассказал, почему люди запрещают себе быть красивыми

Непозволение себе быть красивой — это не про внешний вид, а про внутренний запрет. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии, EMDR-терапевт Надежда Турлаева.

© unsplash

«В основе часто лежит установка: "это небезопасно", "это не про меня", "за это накажут", "люди осудят", "а что скажут на работе?" и т.д. Такие блоки формируются в опыте, где за проявленностью следовало отвержение, насмешка или зависть. Если в детстве за яркость критиковали, за женственность стыдили, за привлекательность ревновали — психика запоминает: лучше не выделяться», — рассказала психолог.

Она также отметила, что нейрофизиологически это фиксируется в теле как сжатие, стыд, непривычка к взгляду на себя.

«Человек буквально не может "вынести" внимание, не смотрит себе в глаза, отворачивается от зеркала. Иногда блок маскируется под "это просто неважно", "мне и так нормально", "не хочу тратить на это время" Но если копнуть — там часто страх: а вдруг меня не примут, отвергнут, осудят? Когда ты начинаешь "быть красивой" — тело может реагировать тревогой, даже паникой. Потому что для нервной системы это воспринимается как риск: я заметна — я уязвима», — объяснила эксперт.

Турлаева добавила, что работа с этим начинается не с макияжа, а с безопасного контакта с собой.

«С тела, где можно почувствовать: а что я ощущаю, когда мне нравится, как я выгляжу? Могу ли я выдержать этот взгляд на себя? Позволить себе быть красивой — значит перестать прятаться, а это требует внутренней опоры: эмоциональной зрелости, принятия своей уязвимости, проживания боли, которая стояла между мной и собой», — высказалась она.

В заключение психолог отметила, что красота — это не внешняя трансформация, а возвращение доступа к себе.