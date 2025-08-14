Женщин предупредили о неожиданной опасности вибраторов

Частое использование вибратора для мастурбации может навредить сексуальной жизни женщины с партнером, заявила сексолог Фотиния Ефремова. О неожиданной опасности этой секс-игрушки она предупредила в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

«Тело всегда ищет там, где попроще. Если что-то стабильно доставляет удовольствие, вырабатываются нервные пути, возникает привычка», — считает Ефремова.

Когда же человек пытается что-то сделать по-другому, то его тело не понимает, для чего это нужно, ведь было все хорошо.

По словам специалистки, от вибратора женщина получает не только физическое, но и психоэмоциональное удовольствие. Объясняется этот факт тем, что при использовании секс-игрушки ей не нужно думать о своем внешнем виде. Кроме того, гаджет никогда не подведет и исполнит любую фантазию. Из-за этого, по словам Ефремовой, живой человек начинает восприниматься как фрустрация, что может навредить сексуальной жизни с партнером.

