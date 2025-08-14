Почему у молодежи стало модно жаловаться на жизнь

Жаловаться на жизнь теперь стало модным среди молодого поколения. У этого тренда даже есть название — «злостное выгорание». Эксперты в сфере HR утверждают, что молодые сотрудники используют такие жалобы в качестве аргумента для повышения заработной платы: они постоянно ссылаются на усталость и стресс. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, почему у молодежи в России стало модно жаловаться на жизнь.

© Вечерняя Москва

В последние годы психология стала популярной, все читают и слушают лекции, смотрят ролики известных психологов в соцсетях. Многие знакомы с такими терминами, как «буллинг», «газлайтинг», знают как определить признаки депрессии. Эти понятия вошли в повседневную речь и стали частью общего психологического тренда. И тема выгорания у современной молодежи действительно стала очень популярной, рассказал эксперт:

«Это как около 50 лет назад было модно жаловаться на депрессию, Тогда люди творческих профессий в момент обострения осенью и весной часто ложились в психиатрические больницы, чтобы "пролечиться и прокапаться". Это носило определенный "флер романтизма". А в наши дни в моде выгорание».

У людей старшего поколения обычно это вызывает удивление, так как им кажется, что их молодость прошла в более суровых условиях. И если сравнивать современную жизнь с той, которой жили эти люди, то она действительно была тяжелее, но только с точки зрения физического труда, подчеркнул специалист.

«Людям приходилось много работать, в том числе в ночные смены, в экстремальных погодных условиях. Они были подвержены физическому изнеможению, а сейчас оно стало психологическим», — объяснил психотерапевт.

Сегодня же основной проблемой стало психологическое напряжение. Современный стресс носит хронический характер, он постоянен и непрерывен. Раньше он возникал из-за конкретных событий, ограниченных временем, теперь же человек постоянно пребывает в состоянии хронического стресса.

«Причинами являются информационная перегрузка и всепоглощающая цифровая среда. Постоянный поток информации, будь то профессиональная деятельность или личные коммуникации, создает дополнительную нагрузку. Даже просмотр развлекательной информации требует ресурсов нервной системы», — заверил Фомин.

Вдобавок и социальные сети формируют искаженное представление о реальности. Современная молодежь видит идеальные образы успешных и красивых людей, и многие начинают сравнивать себя с ними, поэтому ощущают собственное несовершенство.

«В соцсетях сформировался "культ успешного успеха", где люди стремятся показать свою идеальную жизнь. Молодежь постоянно сравнивает себя с этими "идеальными" людьми, им кажется, что они намного хуже, поэтому они испытывают разочарование. Чувство неудовлетворенности собой усиливает стресс», — подчеркнул психиатр.

По словам специалиста, свою роль в этом процессе играет и экономическая неопределенность:

«Кризисы и экономические потрясения воспринимаются как глобальные явления, затрагивающие каждого. Информация о падении акций, изменении курсов валют вызывает тревогу, даже если лично человек не вовлечен в торговлю на финансовом рынке. Постоянный мониторинг негативных новостей о событиях в мире негативно влияет на психологический статус современной молодежи».

Еще одним фактором, который провоцирует выгорание и психологическое напряжение, является отсутствие психологической поддержки в виде традиционных опор.

«Раньше люди находили поддержку в религии, семейных традициях, четкой иерархической семейной структуре. Эти факторы давали людям очень серьезную опору в жизни. Сейчас эта поддержка ослабла, и молодые люди живут как будто сами по себе, чувствуют себя одинокими. Они вынуждены брать всю ответственность на себя, эта ноша часто оказывается непосильной. Из-за этого многие испытывают кризисы смыслов, молодежь тревожат экзистенциальные вопросы, например, в чем смысл их жизни, чего они хотят и что из себя представляют. Раньше вся ответственность, в том числе смысловая нагрузка, распределялась на иерархическую семейную структуру, то сейчас молодым людям приходится все это принимать на себя», — объяснил Фомин.

Кроме того, изменилось восприятие психических расстройств. Ранее депрессия и тревожность считались несуществующими проблемами, люди предпочитали их игнорировать. В наши же дни открыто говорят о таких состояниях, их диагностируют и популяризируют в том числе. Некоторые психологические болезни становятся даже «модными», заметил психиатр.

«Также выгорание у молодежи происходит из-за завышенных ожиданий от качества жизни. Большинство представителей современного поколения своими глазами не видели, что такое тяжелая жизнь и как может быть плохо. Им не с чем сравнивать, поэтому они из хорошего ищут лучшего и постоянно разочаровываются», — добавил Фомин.

Часто можно встретить людей, которые регулярно жалуются на различные недомогания — от головной боли и давления до желудочно-кишечных расстройств. Они ходят по врачам, сдают многочисленные анализы, проходят обследования, однако результаты показывают, что физически они здоровы. Тем не менее такой человек убежден, что болен, и продолжает искать у себя различные диагнозы. Почему так происходит и является ли это психическим отклонением — в материале «ВМ».