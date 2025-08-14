Женщины или воспитание: кто виноват в мужском алкоголизме

Мужчины все чаще становятся алкоголиками по вине женщин, считают в РПЦ. Мужчины в браке нередко злоупотребляют спиртным и даже спиваются из-за того, что женщины «не дают им реализовать данную Господом потребность быть главой семьи», заявил председатель Отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии Валерий Сосковец. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, действительно ли женщины виноваты в мужской зависимости от алкоголя.

Причины мужской алкогольной зависимости

Как рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун, если рассматривать алкогольную зависимость мужчин как заболевание, то она формируется не под влиянием женщин, а из-за совокупности других причин, среди которых:

плохая экология;

наследственность;

психическая неустойчивость.

«Все это становится причиной мужского алкоголизма. Женщины могут только дополнительно усугубить ситуацию, если у мужчины уже сформирована зависимость. Причем избавиться от пагубной привычки самостоятельно он уже не сможет, потому что в трезвости будет чувствовать себя подавленно», — пояснил Ковтун.

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков же считает, что мужчины чаще сталкиваются с алкоголизмом, потому что их психика имеет свои особенности:

«В отличие от женщин, мужчины более эмоционально нестабильны, они ищут новизны, острых ощущений и более склонны к употреблению различных психотерапевтических веществ. Поэтому они чаще страдают от алкогольной зависимости», — считает специалист.

Также мужской организм ярче реагирует на алкоголь, что быстрее приводит к зависимости, отметил психиатр:

«При употреблении алкоголя у мужчин выделяется большее количество гормона радости (дофамина). Он вызывает положительные эмоции, при его недостатке возникают фрустрация, то есть неудовлетворенность, негативные переживания, что вновь подталкивает человека к поиску стимулятора. Этот факт тоже способствует привыканию — сначала психологическому, а потом физическому».

Для многих мужчин алкоголь — средство расслабления, которое помогает справиться с тревожными мыслями и напряжением, которое они копят в себе, уверен психиатр:

«Из-за того что они не склонны выражать свои эмоции, делиться переживаниями, говорить о проблемах, обсуждать их с близкими, им хочется найти простой способ снять эмоциональное напряжение, чтобы улучшить психическое состояние. В первое время алкоголь может стать для них антидепрессантом или успокоительным, которое вначале снижает стресс, уменьшает тревожность, но со временем вызывает привыкание».

Что говорит статистика

Статистические данные говорят о том, что от алкоголизма мужчины страдали и прежде, вне зависимости от женского влияния. Из документов ВОЗ за 2019 год следует: общее число смертности от алкоголя составило 2,6 миллиона, среди них 2 миллиона — мужчины.

А в 2022 году, по данным ВОЗ, среди лидирующих стран по количеству выпитого алкоголя, вне зависимости от пола, стали:

Болгария — 11,5 процента;

Австрия — 11,8 процента;

Польша — 11,9 процента;

Намибия — 12 процентов;

Литва —12,2 процента;

Чехия — 13,7 процента;

Республика Молдова — 14,1 процента;

Латвия — 14,7 процента;

Грузия — 15,5 процента;

Румыния — 17,1 процента.

Россия, по этим данным, занимает 22-е место, где общее число потребляемого алкоголя за 2022 год не превышает 10,5 процента.

