Мужчины и женщины обсудили превосходящие секс проявления любви

Женщины и мужчины обсудили проявления любви в отношениях, превосходящие секс по степени интимности. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Много лайков собрали комментарии, авторы которых указали на важность уверенности в спокойных реакциях партнера на уязвимость.

Знать, что мне не нужно бояться его реакции, когда мне трудно или я в чем-то нуждаюсь, — Maleficent_Ad3930, пользовательница Reddit Позволять кому-то увидеть вас в момент наибольшей уязвимости, будь то плач, рассказ о самых глубоких страхах или полная честность о своих чувствах, — Same_Supermarket_837, пользовательница Reddit

Один мужчина рассказал, что таким уровнем интимности для него обладает чтение.

Я читаю книги женщине, в которую влюблен. Часто она кладет голову мне на грудь, и мы обнимаемся, пока я читаю. Однажды она попросила меня почитать ей, так все и началось. Мы смеялись и плакали вместе над книгами. Ни на что на свете не променял бы эти моменты, — General-Jellyfish634, пользователь Reddit

Также комментаторы согласились, что гигиенический уход за другим человеком тоже может быть интимнее секса.

Моя сестра сломала обе руки во время скоростного спуска на велосипеде, и ее новому парню пришлось все делать за нее. Она сказала, что ее попа никогда не была такой чистой. Теперь они женаты, — GideonGodwit, пользовательница Reddit

