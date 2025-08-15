Частный детектив назвала выдающую измену фразу

Частный детектив Али Марш назвала одну фразу, выдающую измену партнера. Ее слова приводит Mirror.

© Lenta.ru

Марш рассказала, что, по ее опыту, зачастую люди изменяют с коллегами. В связи с этим она посоветовала обращать внимание на то, что и каким образом партнер говорит о коллегах дома, и подмечать значительные перемены в таких рассказах.

«Если он влюбился в кого-то на работе, он может часто упоминать этого человека», — предупредила детектив.

По ее словам, изменники не могут открыто обсуждать свои чувства с партнером, поэтому много рассказывают о поступках нового объекта привязанности.

«Они хотят говорить о нем, но не могут, поэтому говорят: "Такой-то и такой-то сделал то-то сегодня"», — привела пример такой фразы детектив.

Ранее психолог Эстер Перель назвала основную причину измен. По ее словам, часто в отношениях человек чувствует себя отверженным, преданным и это толкает его к адюльтеру.