Семейные кризисы по годам: как выжить и не развестись

Семейная жизнь — не только про радость и счастье. Случаются и периоды кризисов, когда каждый год совместной жизни приносит свои испытания. О том, как их распознать и вовремя преодолеть, с примерами из личной практики рассказала семейный психолог с опытом консультирования более 22-х лет Юлия Слепкова.

Кризис первого года: «медовый месяц» заканчивается

Первый год совместной жизни часто называют «годом притирки». Партнеры сталкиваются с реальностью быта, которая может сильно отличаться от романтических ожиданий.

Пример из практики Юлии: Анна и Сергей поженились после полугода отношений. В первый же год брака поняли, что их представления о семейной жизни сильно отличались. Анна мечтала о романтике и совместных вечерах, а Сергей сосредоточился на работе и карьере, что привело к конфликтам и недопониманию.

«На совместной консультации у психолога супруги осознали, что их ожидания основывались на романтических идеалах, а не на реальности. Они начали открыто обсуждать свои потребности и находить компромиссы. Анна стала больше участвовать в делах Сергея, а он — уделять время романтике», — поделился наш эксперт.

Кризис третьего года: «рутина и скука»

На третьем году совместной жизни большинство пар сталкиваются с нехваткой эмоций, впечатлений и однообразием. Ежедневные заботы и бытовые вопросы затмевают романтику и страсть.

Так, например, Елена и Дмитрий поженились больше трех лет назад. Елена жаловалась, что отношения стали скучными и предсказуемыми. Дмитрий погрузился в работу, и у них почти не оставалось времени на общение.

«Решение тут простое — паре нужно ввести в жизнь новые традиции и ритуалы. Например, начать устраивать еженедельные свидания, путешествовать вместе и осваивать новые хобби. Это поможет вернуть романтику и интерес друг к другу. Так Елена и Дмитрий легко преодолели кризис», — рассказывает психолог.

Кризис седьмого года: «кризис среднего возраста»

Седьмой год совместной жизни часто совпадает с кризисом среднего возраста у одного из партнеров. Это время, когда люди начинают переосмысливать свою жизнь и искать новые ценности.

Пример из практики психолога: Ольга и Максим поженились семь лет назад. Максим чувствовал неудовлетворение своей карьерой и личной жизнью. Он стал замкнутым и раздражительным, что привело к конфликтам с Ольгой.

«Здесь важно осознать, что появившееся недовольство связано с внутренним кризисом, а не конкретно с женой. Супруги вместе начали искать новые цели и смыслы, что укрепило их отношения и любовь», — рассказывает психолог.

Кризис десятого года: «дети и карьера»

На 10—14 году совместной жизни пары сталкиваются с проблемами, связанными с детьми и карьерой. Это время, когда отпрыски становятся старше и у родителей появляется больше свободного времени, которое нужно разумно распределить.

Пример из практики: Ирина и Алексей поженились больше 11 лет назад. Жена целиком погрузилась в воспитание детей, а муж — в карьеру. Когда дети пошли в школу, у пары появилось больше свободного времени, но они не знали, в какую сторону его направить. Ирина ждала предложений от мужа и обижалась на его бездействие. А он и не заметил, что у супруги появилось время, думал, что она по-прежнему в детских делах и проблемах.

«На этом этапе супругам лучше найти общие интересы и хобби. Так, Ирина и Алексей начали вместе заниматься спортом и путешествовать, это помогло им восстановить связь и укрепить отношения. А снорклинг в Египте полюбили даже дети», — вспоминает специалист.

Кризис 17—20 года: «пустое гнездо»

Эти годы совместной жизни часто совпадают с «синдромом пустого гнезда», когда дети покидают дом и родители остаются наедине друг с другом.

Пример из практики: Светлана и Виктор поженились 19 лет назад. Дети уехали учиться, и супруги почувствовали себя потерянными и одинокими, причем каждый в отдельности. В отношениях появилась напряженность, и они стали отдаляться друг от друга.

«Сейчас паре необходимо осознать, что это время — возможность для нового этапа в их отношениях. Можно начать путешествовать, заниматься творчеством, строить новые планы на будущее и ждать внуков», — рассказывает эксперт.

Кризис в отношениях: точка роста или повод для развода?

Кризис в семейных отношениях — это неизбежный этап, естественная часть жизненного цикла любой пары. Однако, как показывает практика, кризис — это не конец, а скорее начало нового пути, если разумно подойти к его преодолению. Это сигнал, что в отношениях нужно что-то менять.

Ценности, которые дает кризис:

Глубокое понимание. Преодолевая кризис, партнеры учатся лучше понимать потребности и чувства друг друга. Это помогает укрепить эмоциональную связь и глубже проникнуться друг к другу.

Развитие навыков коммуникации. Кризис вынуждает партнеров учиться разговаривать открыто и честно. Это развивает навыки активного слушания и конструктивного диалога, что крайне важно для долгосрочных отношений.

Личностный рост. Преодоление трудностей вместе помогает каждому партнеру расти как личность. Развивает терпение, эмпатию, ответственность и умение принимать решения.

Усиление доверия. Совместное преодоление кризиса укрепляет доверие между партнерами. Они учатся полагаться друг на друга и поддерживать друг друга в трудные моменты.

Обновление отношений. Кризис может стать катализатором для обновления связи. Партнеры пересматривают свои роли, цели и ожидания и начинают двигаться вперед с новыми силами и пониманием.

«Зрелые личности понимают, что кризис — это не конец, а возможность для роста. Они готовы работать над отношениями, даже если это требует усилий и времени. Зрелые партнеры не обвиняют, а ищут решения вместе, они открыты для диалога, готовы менять свои привычки и подходы, чтобы улучшить отношения, готовы отвечать за свои действия и их последствия», — поясняет Юлия.

Развод — не всегда бегство от проблем, но часто это решение принимают в момент эмоционального кризиса, когда пара не готова или не способна работать над отношениями. Важно помнить, что развод — крайняя мера, и перед тем, как принять такое решение, стоит попробовать все возможные способы преодоления проблем.

5 шагов по преодолению кризиса от психолога