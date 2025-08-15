Психолог посоветовала HR-специалистам присмотреться к кандидатам от 40 лет

В отличие от молодых, они более ориентированы на рабочие процессы, у них сформирована психика. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«По статистике, увлечённость доступна только зрелым сотрудникам. Молодых сотрудников увлечь работой, чтобы они были сфокусированы, чтобы они были увлечены процессом, чтобы они были ответственны за эти процессы, практически невозможно. Самые крутые сотрудники — от 40 до 50 лет. HR-специалисты этого не понимают. Только самые продвинутые понимают. Все молодые сотрудники — это боль, потому что у них другая психика, она только формируется, потому что они гораздо более ориентированы на себя, чем они ориентированы на какой-то процесс и на какой-то результат в компании. После 40 человек способен уже вовлекать себя сам. Нести ответственность сам».

Ранее эксперт назвала эстетику и удобство офиса важными для молодёжи факторами при устройстве на работу.