Распространенную модель поведения признали когнитивным искажением

Представьте, что вы решили дойти до парка. Выйдя из дома, поворачиваете налево и идете около квартала. Затем понимаете, что если бы сразу повернули направо, путь был бы короче. Хотя вы еще близко к дому и можете вернуться, чтобы выбрать оптимальный маршрут, сделаете ли вы это?

© Naukatv.ru

Скорее всего, нет — в силу распространенного психологического феномена, который до сих пор не был изучен в достаточной мере. В Калифорнийском университете в Беркли (UC Berkeley) исправили эту недоработку, результатом чего стало исследование в Psychological Science.

Его авторы присвоили этому явлению статус отдельного когнитивного искажения, получившего название нежелание возвращаться (doubling-back aversion). Хотя это первое исследование такого рода, оно базируется на работах о схожих когнитивных искажениях, таких как эффект невозвратных затрат.

Эти модели принятия решений относятся к одной группе, объясняет ведущий автор Кристин Чо:

«Все они говорят о том, как люди принимают решения, которые можно считать нерациональными».

В поисках объяснений нежелания возвращаться предложены две причины:

ощущение, что возврат отменяет уже достигнутый прогресс,

мысль, что возврат потребует больше усилий, чем продолжение текущего пути, поскольку придется «начинать заново».

Чтобы проверить гипотезу, команда провела четыре эксперимента с участием 2524 человек — студентов UC Berkeley и пользователей Amazon Mechanical Turk.

В одних тестах участники в виртуальной реальности шли по маршруту и решали, стоит ли возвращаться. В других — составляли список слов на одну букву, а затем могли переключиться на более легкую.

В первых двух тестах проверялось наличие эффекта. В третьем и четвертом — какой фактор сильнее влияет на решение: боязнь потерять прогресс или страх дополнительной нагрузки.

Результаты:

во всех тестах участники демонстрировали нежелание возвращаться;

оба фактора (потеря прогресса и нагрузка) играли роль;

разница оказалась значительнее ожиданий/

Например, в контрольной группе, где смена задачи не подавалась как «возврат», 75% участников выбрали более легкий вариант. Но когда выбор преподносился как «возвращение», согласились только 25%.

«Я даже подумала: "Может, ошибка? Как может быть такая разница?"» — признается психолог.

Пока неясно, почему несколько «шагов назад» мешают людям выбрать эффективный путь. Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы понять причины и распространенность этого явления.

Но осознание этой тенденции — первый шаг к более рациональным решениям.