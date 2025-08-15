Распространенную модель поведения признали когнитивным искажением

Распространенная модель поведения признана когнитивным искажением
Представьте, что вы решили дойти до парка. Выйдя из дома, поворачиваете налево и идете около квартала. Затем понимаете, что если бы сразу повернули направо, путь был бы короче. Хотя вы еще близко к дому и можете вернуться, чтобы выбрать оптимальный маршрут, сделаете ли вы это?
Скорее всего, нет — в силу распространенного психологического феномена, который до сих пор не был изучен в достаточной мере. В Калифорнийском университете в Беркли (UC Berkeley) исправили эту недоработку, результатом чего стало исследование в Psychological Science.
Его авторы присвоили этому явлению статус отдельного когнитивного искажения, получившего название нежелание возвращаться (doubling-back aversion). Хотя это первое исследование такого рода, оно базируется на работах о схожих когнитивных искажениях, таких как эффект невозвратных затрат.
Эти модели принятия решений относятся к одной группе, объясняет ведущий автор Кристин Чо:
«Все они говорят о том, как люди принимают решения, которые можно считать нерациональными».
В поисках объяснений нежелания возвращаться предложены две причины:
- ощущение, что возврат отменяет уже достигнутый прогресс,
- мысль, что возврат потребует больше усилий, чем продолжение текущего пути, поскольку придется «начинать заново».
Чтобы проверить гипотезу, команда провела четыре эксперимента с участием 2524 человек — студентов UC Berkeley и пользователей Amazon Mechanical Turk.
В одних тестах участники в виртуальной реальности шли по маршруту и решали, стоит ли возвращаться. В других — составляли список слов на одну букву, а затем могли переключиться на более легкую.
В первых двух тестах проверялось наличие эффекта. В третьем и четвертом — какой фактор сильнее влияет на решение: боязнь потерять прогресс или страх дополнительной нагрузки.
Результаты:
- во всех тестах участники демонстрировали нежелание возвращаться;
- оба фактора (потеря прогресса и нагрузка) играли роль;
- разница оказалась значительнее ожиданий/
Например, в контрольной группе, где смена задачи не подавалась как «возврат», 75% участников выбрали более легкий вариант. Но когда выбор преподносился как «возвращение», согласились только 25%.
«Я даже подумала: "Может, ошибка? Как может быть такая разница?"» — признается психолог.
Пока неясно, почему несколько «шагов назад» мешают людям выбрать эффективный путь. Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы понять причины и распространенность этого явления.
Но осознание этой тенденции — первый шаг к более рациональным решениям.
«Надеюсь, эти результаты помогут людям принимать лучшие решения. Иногда лучший способ двигаться вперед — сделать шаг назад. Признать это сложно. Как показало исследование, сложно многим», — заключила Чо.