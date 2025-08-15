Психолог предложил новый способ верификации в дейтинг-приложениях

Сегодня фотографиям «верить нельзя», а подделать ролик «существенно сложнее».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Сергей Мац.

«Психология людей меняется вне сомнения. Приходит новое поколение зумеров, которые устроены немного по-другому. Они поголовно оцифрованы. История, когда мы верили фотографиям, закончилась, и верить им больше нельзя. Выложить можно всё что угодно: фейки, фотошопы. Нужна какая-то другая схема верификации. Сама по себе механика, основанная на доверии статичным изображениям, уже не подходит. Хотелось бы, чтобы это перешло в видео. Доверия к видео больше, потому что подделать его пока существенно сложнее. Те же кружочки, все сейчас передают кружочки. Первое, что делают те, кто сваливает из дейтинг-приложений, отправляют друг другу кружочки».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование Mediascope сообщили, что за первое полугодие 2025 года у популярных российских сервисов знакомств снизился показатель MAU — количество уникальных пользователей, которые хотя бы раз за месяц зашли на сервис.