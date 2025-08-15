Сомнолог посоветовала влюбленным спать «порознь»

У партнёров разная терморегуляция, режимы засыпания и подвижность.

Ночевать вместе можно, если у каждого будет минимум 70 см личного пространства, своя подушка и одеяло.

Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Елена Царёва.