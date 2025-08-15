Сомнолог посоветовала влюбленным спать «порознь»

Сомнолог рекомендовала влюблённым спать «порознь»
У партнёров разная терморегуляция, режимы засыпания и подвижность.
Ночевать вместе можно, если у каждого будет минимум 70 см личного пространства, своя подушка и одеяло.
Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала Елена Царёва.
«Есть мнение, что совместное засыпание с любящими людьми лучше как раз за счёт гормонов, которые вырабатываются при общении с любимыми. А вот совместный сон не всегда доставляет столько же много удовольствия, потому что у всех разная терморегуляция, теплообмен, разные режимы, разная подвижность во время сна: кто-то храпит, кто-то во сне ногами дёргает. Вот как это соединить, пока не совсем понятно. Засыпать, да, может быть лучше, а вот спать лучше порознь. Выйти из положения можно, если кровать достаточно большая и на одного человека есть хотя бы 70 сантиметров личного пространства. Желательно использовать отдельные подушки, отдельные одеяла, чтобы хотя бы иметь возможность наличия такого одеяла, а не стаскивания его друг с друга».