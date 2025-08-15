Ванна, бассейн или море: сексолог дала советы любителям «водного интима»

Соблазн предаться страсти в не совсем предназначенных для этого локациях обычно велик. Срабатывает эффект неожиданности, который подогревает желание и обостряет ощущения. В летний сезон это, как правило, водоемы, ну или хотя бы ванна, которая всегда в зоне доступа. Однако эксперты из области медицины такие эксперименты не приветствуют. Сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit высказалась по поводу специфики секса в воде, а заодно объяснила, почему он может закончиться плохо для обоих партнеров.

«Совместные водные процедуры ассоциируются с особой романтикой. Известные киносюжеты буквально провоцируют попробовать что-нибудь этакое, разогнать чувства не менее горячо, чем в кино», — говорит врач.

Однако на деле все происходит далеко не так идеально, как видится на экране. Любовники или супруги буквально с первых минут сталкиваются с массой «побочных эффектов».

Беда со смазкой

В процессе интимного соития двое начинают с предварительной игры. Чем спонтаннее, вдохновеннее, откровеннее и неожиданней прелюдия, тем выше возбуждение. В воде с этим все в порядке, ведь позитивные ассоциации с героями эротических мелодрам делают свое дело, а многих еще, прямо скажем, возбуждает момент публичности. В море множество свидетелей, и за счет групповой энергии происходит как бы усиление сексуальной бодрости. Однако на пути встает первое препятствие — отсутствие необходимого скольжения. Ведь смазка почти моментально смывается водой, не оставляя шансов продолжить все так, как было задумано.

«Да и охлаждающее действие воды, которая заведомо холоднее температуры тела, дает о себе знать. Возбуждение скоро спадает, и запустить трепет по нарастающей становится все труднее и труднее», — продолжает Екатерина Макарова. Если говорить о бассейне, то тут ситуация усугубляется крутым раствором хлора.

Зуд и раздражение

Физический дерматит — распространенное явление после интима в воде. Проявляется он дискомфортом, порой даже жжением в местах соприкосновения самых нежных частей тела.

«Учитывая, что в купальный сезон в акватории курорта представлено множество биологического материала, включающего волосы, отслоившиеся элементы кожи (чешуйки), биологические выделения купающихся, а температура воды приближается к градусу супа, то нетрудно представить, сколько бактерий кишит в этом бульоне», — поясняет эксперт.

К тому же вялотекущие половые инфекции могут дать о себе знать с новой силой. Партнера, к слову, тоже можно заразить.

Зачатие планировали?

Капли эякулята, плавающие в купальной зоне, выглядят негигиенично и вызывают у окружающих неприятные чувства, как будто кто-то нарушил их границы, не спросив разрешения. А вы сами? Ни от инфекций не защититься, ни от нежелательной беременности. Если что, никакая водная среда не смывает сперматозоиды настолько, чтобы они не могли проникнуть по назначению, это доказано тысячелетним опытом контрацепции.

Если подытожить, то в «водном» интиме кроме привлекательного визуала хорошего маловато. Но если очень хочется, то хотя бы раз в жизни его все же стоит попробовать, но, само собой, с учетом всех вышеуказанных предостережений.