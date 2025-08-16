Какие привычки могут стать «третьим лишним» в отношениях

Среди них — игромания, частый просмотр сериалов и соцсети.

Они заменяют живую коммуникацию, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Юлия Куликова-Цай.

«Бывает, что третий лишний — это может быть какая-то внешняя история, которая связана с азартными играми, просмотром сериалов. Честно, давайте признаемся, залипание в соцсетях — это туда же. Это тоже третий лишний, который отвлекает нас и уводит от прямого, человеческого, доступного общения в живом формате».

Ранее психолог констатировала тенденцию на поверхностную дружбу. Современным людям проще создавать новые связи, чем выстраивать глубокие отношения с одним человеком. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Мария Манина.