Дружбу научились предсказывать по реакции мозга на видео

Незнакомцы с большей вероятностью подружатся, если их мозг реагирует на видеоролики схожим образом. Это значит, что отношения можно предсказывать по нейронной активности.

© Naukatv.ru

Во всех культурах люди склонны окружать себя единомышленниками. Это явление, которое наиболее точно описывает пословица «Рыбак рыбака видит издалека», называется гомофилией, и оно не раз подтверждалось исследованиями, выявившими нейронное сходство среди друзей.

Однако ученые не знали, связано ли это с тем, что друзья со временем становятся более похожими, или же люди изначально тянутся к себе подобным. В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили этот вопрос, результатом чего поделились на страницах журнала Nature Human Behaviour.

Экспериментаторы собрали данные сканирования мозга 41 студента перед началом магистерской программы. Во время сканирования участники просматривали 14 видеороликов разных жанров, таких как документальные фильмы или комедии, и на различные темы, включая еду, спорт и науку. Затем нейронную активность каждого испытуемого проанализировали в 214 областях мозга.

Через два месяца после начала программы, а затем еще через шесть месяцев участники — вместе с 246 другими студентами их программы — заполнили анкету, в которой ответили, с кем им нравится проводить свободное время. Оказалось, что у сдружившихся за восемь месяцев участников реакции в части левой орбитофронтальной коры — области мозга, участвующей в обработке субъективных ценностей, — более схожи, чем у дальних знакомых. Этот эффект оставался значимым даже после учета сходства во вкусах, основанного на оценке участниками своего удовольствия или интереса к видеороликам.

Через два месяца после начала программы нейронное сходство между друзьями и не-друзьями не отличалось, что позволяет предположить: изначально дружба может формироваться из-за близости, а со временем люди находят более близких друзей. Это подтвердилось, когда исследователи изучили, как менялись дружеские связи между двумя опросами. Участники, которые сблизились за этот период, демонстрировали значительно большее сходство в активности 42 областей мозга по сравнению с теми, кто отдалился друг от друга. Связь оставалась значимой даже после учета таких факторов, как возраст, пол и родной город.

«Социодемографические факторы, по крайней мере в том, что нам удалось измерить, объясняют лишь часть картины», — говорит социальный психолог Кэролин Паркинсон из UCLA.

По ее словам, многие из этих областей входят в нейронные сети, отвечающие за внимание и помогающие нам осмысливать истории — то есть дружба формируется отчасти из-за сходства в том, как люди воспринимают окружающий мир.

«Людям с более похожими мыслительными процессами легче найти общий язык, — подтверждает профессор Робин Данбар из Оксфордского университета. — Когда они что-то говорят, они просто понимают, о чем думает другой, потому что сами думают так же».

Данбар не находит эти результаты удивительными. Напротив, они доказали то, о чем многие догадывались: «подобное тянется к подобному, а не люди, случайно оказавшиеся рядом, становятся ближе по своим чертам».