Психолог ответил, можно ли обращаться за помощью к друзьям

Человек должен преодолевать невзгоды самостоятельно.

Близкие люди могут лишь помочь обратить внимание на существующие трудности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Юлия Куликова-Цай.

«По-хорошему мы должны заниматься разрешением своих вопросов самостоятельно. Конечно, какая-то помощь может нам помочь инициировать само осознание, что есть проблема, с которой нужно разбираться. Друзья не для того, чтобы решать вопросы, как мы это привыкли воспринимать. Друзья нам нужны для того, чтобы побыть в какой-то степени нашим зеркалом, дать возможность пообщаться, подискутировать, дальше — найти подходящего специалиста, чтобы действительно заняться собой».

