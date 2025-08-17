Психолог объяснила, нужно ли подстраиваться под партнера

Сегодня очень много говорится о том, что партнёры должны учиться принимать друг друга такими, какие они есть. В этом и кроется залог счастливых отношений. Но что имеется в виду под этим принятием, понимают далеко не все. Означает ли, что, принимая человека таким, какой он есть, мы закрываем глаза на все его недостатки и прощаем любое поведение, пусть даже и не всегда правильное? Должны ли мы подстраиваться друг под друга, жертвуя порой собственными эмоциями и желаниями? Или обязанность принимать партнёра подразумевает, что каждый волен вести себя так, как ему хочется? Об этом мы и разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

© Нижегородская правда

Настроились на приём

– Когда говорят, что человек должен принимать другого со всеми его достоинствами и недостатками, подразумевается, что с этими недостатками надо мириться?

– На самом деле принятие – это такая тема, вокруг которой очень много спекуляций. Под принятием часто подразумевают такое слепое одобрение всего абсолютно, что делает партнёр.

Но на самом деле принятие – это просто осознание того факта, что человек такой, какой он есть. Но оно не означает, что мы должны с этим соглашаться, что мы должны этому радоваться.

Допустим, вы собрались на пикник, просыпаетесь утром, а на улице ливень. Вы принимаете тот факт, что на улице льёт, но это не значит, что вы должны этому радоваться. Или что вы должны под этим ливнем всё равно идти на пикник.

То есть вы как-то меняете свои планы, что-то другое придумываете – надеваете дождевик, идёте с друзьями в кафе вместо поездки на природу и т.д.

Вот то же самое в отношениях. Если партнёр ведёт себя, как нам не нравится, ну, например, грубит, вы принимаете этот факт, а дальше уже встают вопросы: готова ли я с этим мириться или я хочу это изменить? Или я не хочу оставаться рядом с таким человеком? То есть принятие не отменяет наших границ.

– А как быть, если эти недостатки тебя решительно не устраивают? Как в этом случае не превратиться в созависимую жертву при распущенном человеке?

– Созависимость – это когда вы жертвуете собой, своими интересами, спокойствием, в целом своей жизнью, надеясь, что ваша жертва приведёт к тому, что партнёр изменится.

Принятие же – это не слепая покорность и одобрение всего, что человек делает. Это просто осознание реальности без иллюзий.

– Есть ли недостатки, с которыми не стоит мириться ни при каких условиях?

– Такие недостатки – это всё, что угрожает вашей безопасности, причём как физической, так и эмоциональной. Это любая агрессия, любое насилие в ваш адрес. Это измены, если для вас это неприемлемо, если именно вы это воспринимаете как предательство, а не находитесь под воздействием общественных установок.

Это любая зависимость – алкоголь, наркотики, игромания, в общем, всё, что разрушает человека, и, соответственно, будет разрушать и того, кто находится с ним рядом.

В этих случаях нужно признать, что человек не хочет или не может измениться. И, соответственно, в этом случае нужно защищать себя от этого человека.

Смена курса

– На фоне установок о принятии многие начинают считать, что им не надо ничего с собой делать. И если человек их полюбит, то, значит, согласится терпеть все их истерики, бесцеремонность в отношениях и т.д. А если не хочет терпеть, значит, не любит. Насколько верны или губительны такие установки?

– Это запрос на безусловную любовь и принятие. Но это нам должны давать наши родители.

А в отношениях ни один взрослый человек нам этого не должен. И запрос на безусловное принятие – это детский запрос, манипуляция и эмоциональный шантаж. Настоящее принятие в отношении двух взрослых людей – это двусторонний процесс.

– По сути, часто под требованием принять себя таким, какой ты есть, скрывается эмоциональная распущенность, попытка спекуляции. Как это распознать?

– По тому, готов ли, пытается ли человек искать какой-то компромисс или нет.

Например, бывает, сходятся экстраверт, которому важно много общаться, и интроверт, который весь в себе. И если оба готовы двигаться друг к другу навстречу, они ищут компромиссы: давай в каких-то случаях ходить вместе в гости, а в каких-то я схожу одна. А где-то мы просто вдвоём проведём время. Никто никого не осуждает, не считает поведение другого ненормальным. Просто вы разные.

А вот отсутствие стремления находить компромисс является свидетельством манипуляции и спекуляции.

– Какие черты своего характера стоит считать достойными принятия, а какие нет? И что в этом случае делать с этими чертами?

– Мы говорили, что не стоит принимать в другом недостатки, угрожающие безопасности. То же самое важно понимать и про себя – если я люблю кричать по малейшему поводу, то для других это может быть тяжело, поэтому нужно как-то учиться себя сдерживать.

Человек имеет право не менять в себе любые черты, но должен понимать, что есть люди, которым такое поведение не подойдёт. И, может быть даже, таких людей много.

Значит, вам нужно искать тех людей, которым это подходит. Но при этом нужно отдавать себе отчёт, что таких людей может и не встретиться. Потому что, условно говоря, если я люблю плевать кому-то на голову, не факт, что я встречу кого-то, кто будет получать от этого удовольствие.

– Если я решительно не хочу ничего в себе менять, есть ли у меня шанс всё-таки стать счастливой в личной жизни?

– Если найдётся тот, кого ваше поведение, ваши черты характера будут устраивать, то конечно. А вот если человек будет это всё просто терпеть, то это плохая история.

Люди устают от односторонних уступок, от того, что им приходится себя постоянно скручивать в бараний рог. И потом человек недоумевает по поводу ухода партнёра: он же столько лет меня любил, всё принимал, всё было хорошо, почему он сейчас от меня ушёл?

Но рано или поздно другой человек устаёт терпеть. И в итоге он либо уходит, либо, если остаётся, то просто разрушается в этих отношениях. Его эмоции, которые он вынужден в себе подавлять, начинают выливаться в психосоматику, депрессию, тревожное расстройство, в алкогольную зависимость, походы налево.

Измены же очень часто случаются от попытки найти то, чего в семье не хватает. И если в итоге человек встречает партнёра, который готов не только требовать принятия, но и принимать сам, то он просто собирает вещи и уходит. А жена потом недоумевает – ну как же так, он 20 лет жил со мной, терпел, его всё устраивало, а потом собрался и ушёл? А человек просто устал терпеть.

Остаться при своём

– И тем не менее, если человек готов меняться в угоду партнёру, как не превратиться в чеховскую «Душечку»? Где та здоровая грань в принятии и изменении себя ради другого?

– Стоит меняться там, где это не затрагивает ваших ценностей.

Допустим, мужчина требует, чтобы женщина всю себя посвящала дому. Если женщина тоже этого хочет, то в этом случае всё прекрасно – всех всё устраивает, все счастливы.

Но если для женщины важны самореализация, карьера, возможность зарабатывать собственные деньги, а она всё равно подстраивается под мужчину, то в этом случае она предаёт свои ценности и неизбежно будет страдать.

Нельзя жертвовать критически важным – здоровьем, карьерой, отношениями с другими людьми.

– Ну и, наконец, как научиться принимать друг друга на практике?

– Важно разделять человека и его поведение. Я тебя люблю, но мне не нравятся твои вспышки гнева, например. Важно говорить человеку о том, что вам не нравится, и о последствиях. Например, если ты продолжишь на меня кричать, то я буду чувствовать себя рядом с тобой некомфортно, я буду меньше хотеть находиться рядом с тобой и т.д.

Ну и важно призывать к поиску компромисса.

Важно задать себе вопрос: почему мне не нравится поведение партнёра? Потому что это как-то мне вредит или я просто считаю, что должно быть по-другому? Или на меня давят общепринятые установки?

Нужно понять, что изменить человека невозможно, даже если вам не нравится его поведение. Его можно попросить что-то изменить. Он может откликнуться или нет. И в этом случае вам уже принимать решение, готовы вы мириться с его поведением или вас это задевает настолько, что будет разрушать.