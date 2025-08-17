Почему Анастасия и Никита считаются худшими именами

В Сети набирают популярность ролики, где случайные прохожие отвечают на вопрос, какое имя они считают самым худшим. С заметным отрывом лидируют Анастасия и Никита. И мужчины, и женщины называют людей с такими именами живыми «красными флагами». Почему Настя и Никита вдруг оказались в черном списке, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.

© Вечерняя Москва

Многие прохожие на видео упоминают, что такие имена носили их бывшие, и воспоминания об этих людях остались не самые радужные. Астролог и парапсихолог Виктор Богданов рассказал, что судьба действительно не наделила людей с именами Анастасия и Никита качествами, которые подходили бы для создания крепких отношений и семьи.

«Анастасии чаще всего ищут легкий флирт и единоразовый секс, думают только о себе и не планируют создавать семью. Их жизненный принцип буквально звучит так: "Я никому ничего не должна". Как правило, женщины с именем Анастасия выходят замуж минимум три раза. Поэтому мужчины не рассматривают женщин с таким именем для серьезных отношений», — пояснил эксперт.

С именем Никита та же история: они эгоистичны, распущены и думают лишь о том, как достичь «быстрого кайфа», заверил парапсихолог.

«Никиты — это мужская версия Анастасий. Им быстро надоедает избранница, и они не стремятся найти одну женщину на всю жизнь. Вероятно, поэтому женщин пугает перспектива быть с ними в отношениях и они сторонятся мужчин с таким именем», — отметил Богданов.

Однако из каждого правила всегда есть приятные исключения, успокоил астролог.

«Как среди мужчин Никит, так и среди женщин Анастасий, несмотря на "клеймо" в виде имени, есть те, кто не обладает негативными характеристиками и их, как правило, всегда больше. Так, 80 процентов девушек с именем Анастасия готовы строить серьезные отношения, а 75 процентов Никит являются надежными партнерами», — заверил эксперт.

В Госдуме тем временем начали формировать список разрешенных имен для детей, сообщила в июле зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Составление подобного «белого списка» связано с предложением ограничивать регистрацию нестандартных имен, которых в последние годы появилось превеликое множество.