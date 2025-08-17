Как деньги влияют на привлекательность потенциального партнера

Канадские ученые поделились результатами долгосрочного исследования, проведенного в разных странах мира: оказывается, деньги и финансовое благосостояние стали единственным фактором, который повышает привлекательность для потенциального партнера. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

Исследователей в первую очередь интересовали люди в возрасте от 25 до 35 лет. Задавая респондентам одни и те же вопросы и изучая их доходы, канадцы выяснили: колебания доходов, нестабильный заработок указывают на неготовность к серьезным романтическим отношениям. А сегодня привлекательный партнер обладает финансовым благосостоянием и навыками для управления этими самыми финансами.

В интернете уже давно появились мастер-классы по тому, как и где «красивые могут найти богатых». Среди самых распространенных мест встречи фигурируют рестораны на Патриарших прудах, тихие улочки района Хамовники и высотные здания Москвы-Сити. Коучи предостерегают: чтобы не нарваться на мнимого богатея, нельзя выставлять себя напоказ. Как у Булгакова: никогда и ничего не просите, сами все предложат и дадут.

Нельзя, конечно, сказать, что внешность и свойства характера совсем перестали иметь значение, — рассказала «Вечерней Москве» ведущая курсов по поиску богатого мужа Елизавета Гисич. — Но для многих они точно ушли на второй план. Некоторые женщины сейчас воспринимают привлекательную внешность богатого мужчины как приятный бонус, а суровый характер — как легкое упущение. В быстро меняющемся мире необходимо иметь свой «островок стабильности».

Впрочем, отношения с обеспеченным партнером часто строятся на принципе «мне — тебе» — за все назначается плата. Девушка получает доступ к финансам, но обязана всегда доказывать, что «заслуживает» его. В таких условиях какая-либо независимость стирается.

Кстати, богатые от таких отношений тоже плачут — понимать, что любовь заслужена лишь толстым кошельком, неприятно. Это приводит к чувству собственной неполноценности. А еще, в отличие от людей, деньги с «возрастом» своей привлекательности не теряют. Поэтому при отсутствии должной привязанности к партнеру «заменить» его труда не составляет.

Неутешительно выглядит для подобных союзов и статистика: в прошлом году финансовый вопрос стал причиной почти половины всех разводов в России.

Словом, деньги, безусловно, положительно влияют на привлекательность партнера для отношений — но только до, собственно, их начала.

Алина Максимова, системный семейный психотерапевт:

Отношения, в которых один партнер значительно превосходит другого по уровню дохода, несут риск развития финансовой зависимости. Один партнер принимает роль доминирующего в отношениях, а другой постепенно теряет уверенность в себе, чувство собственного достоинства, а также способность самостоятельно решать вопросы.

Так какие же союзы крепче?

Цветы жизни

Согласно исследованиям факультета экономических наук Высшей школы экономики, главным гарантом крепкого брака выступает наличие детей. Они накладывают на родителей социальную ответственность, дают большую мотивацию оставаться в семье. Однако если отношения между мужем и женой уже прохладные, новый член семьи эти отношения не спасет.

Разница в зарплатах

Чем больше различие в доходах супругов, тем крепче их брак. При этом совсем не важно, кто именно больше зарабатывает. Такая разница устанавливает четкие правила в доме — один приносит деньги, другой следит за домашним очагом. Только здесь есть нюанс: такая ситуация скрепит брак, только если один из супругов стал больше зарабатывать, уже будучи в отношениях.

Стабильность

Также дольше сохраняются браки между людьми со стабильной работой — прибыль здесь значения особого не имеет. «Изменчивые» же натуры вызывают недоверие, даже если эта их черта отношений не касается.

Между тем, у мужчин на 11 процентов выше риск развития психических проблем, если жена зарабатывает больше мужа, пишет The Times. В парах, где доходы становились равными, а затем женщина начинала зарабатывать больше, психическое здоровье мужчин ухудшалось.