«Забрала мое половое влечение». Почему мужчины перестают смотреть порно

Мужчины, отказавшиеся от просмотра порно, объяснили свой выбор. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один пользователь признался, что после кончины жены ему больше не хочется сексуальных удовольствий.

«Моя жена ушла и забрала с собой мое половое влечение. Прошло уже три года, а желания заниматься сексом все нет», — Freud-Network, пользователь Reddit.

Для других мужчин причиной отказа от порно стала усталость после работы.

«Я слишком уставал после работы каждый вечер. Но насильно смотреть я не пытался, потому что порно как-то подавляет мой мозг и либидо, когда дело касается общения с реальными женщинами», — lonely_lomi, пользователь Reddit.

Также многие комментаторы отметили, что отказ от мастурбации под порноролики улучшил интимную жизнь с партнершами.

«Это помогает повысить влечение, получать больше удовольствия от секса, усиливает тягу к моей девушке, даже помогает не обращать внимание на других женщин, потому что все, на что я могу смотреть, — это тело моей девушки», — Realistic_Pay_9238, пользователь Reddit.

