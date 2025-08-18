Опрос показал, как люди переживают расставания

Почти разрыва отношений россияне стараются просто жить дальше, предпочитают прогулки, чтобы разобраться в мыслях, а также удаляют совместные фотографии и контакты. Каждый второй продолжает следить за жизнью бывших в соцсетях, а 4% делают это с фейковых аккаунтов, чтобы не выдать себя.

© Daily Moscow

Такие данные привело исследование, проведённое сервисом знакомств Teamo совместно с федеральной сетью фитнес-клубов DDX Fitness.

Общение с бывшими становится настоящей проверкой на силу воли: 41% опрошенных не пишут, но 30% признались, что хотели бы, хотя и сдержались.

Четырнадцать процентов отправляли голосовые сообщения, а ещё столько же отметили, что это им продолжают писать бывшие партнёры.

Причины расставаний москвичей оказались самыми неожиданными. Люди расходятся не только из-за денег, измен или привычки шутить неудачно, но и по куда более курьёзным поводам: из-за еды в постели, увлечения видеоиграми или даже предсказаний по картам Таро.

Одна девушка призналась, что её бросили только потому, что «мама была против». Другая зашла на сайт знакомств, чтобы удалить анкету, но партнёр решил, что она ищет новых ухажёров.

Молодой человек прекратил отношения после того, как узнал, что его возлюбленная не девственница. Были и мистические истории: одна бывшая спустя годы вернулась к партнёру и требовала прощения за измену в прошлой жизни.

Справляться с тяжёлым периодом после разрыва помогает разное: 22% выбирают путешествия, 21% уходят на сайты знакомств, 19% предпочитают спорт, 13% — вечеринки до утра, 10% утешаются вкусной едой.

Помощь психолога ищут лишь 8%, а смена имиджа становится выходом для 7% респондентов. Москвичи в этом плане одни из самых активных, но чаще полагаются на собственные силы и поддержку друзей, чем на специалистов.

Новые отношения появляются далеко не сразу. Более половины опрошенных предпочитают подождать, пока эмоции улягутся, треть начинают новые знакомства только тогда, когда чувствуют, что готовы, и лишь 15% вступают в отношения почти сразу.

Несмотря на все сложности, большинство всё же старается смотреть вперёд, оставляя прошлое позади.