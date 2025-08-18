Психолог рассказал, как правильно вести себя в новом коллективе

Адаптация в новом коллективе — неизбежный процесс, который может занять от трёх до шести месяцев. Об этом рассказала Вера Борисовна Никишина, доктор психологических наук, профессор и директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета.

По её словам, в этот период человек часто опирается на прежний опыт и может неосознанно пытаться изменить новое окружение под себя. Однако такой подход лишь усложняет адаптацию.

Чтобы быстрее влиться в коллектив, психолог рекомендует заранее изучить структуру и ценности компании, например, через её сайт. Также важно познакомиться с коллегами хотя бы на уровне имён и должностей — это поможет чувствовать себя увереннее.