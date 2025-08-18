Ничего не делать и не стыдиться: как правильно бездельничать

В эпоху постоянной продуктивности и личной эффективности и гонки за результатами появилось новое слово — бэдроттинг (буквально — «пустить корни в кровать» в переводе с английского). Оно обозначает время, проведенное в постели без всякой пользы: пролистывание соцсетей, просмотр сериалов или просто лежание и разглядывание потолка. Казалось бы, это чистая прокрастинация и пустая трата времени. Но умеренное безделье может работать как защитный механизм, помогать снизить уровень стресса и восстановить силы. Главное — относиться к этому занятию осознанно и понимать, как превратить ничегонеделание в ресурс. Психолог Радмила Бакирова дала советы, как это делать правильно.

© unsplash

Разрешите себе бездействие без чувства вины

Многие из нас воспринимают отдых как роскошь или лень. Но организм не может постоянно находиться в состоянии бегущего хомячка в колесе.

«Если вы валяетесь в кровати и ничего не делаете, это может быть сигналом, что нервная система требует передышки. Попробуйте позволить себе хотя бы полчаса в день полежать без планов и задач. Это не про лень, а про заботу о себе», — говорит эксперт.

Используйте бэдроттинг как паузу для мозга

Когда мы прокрастинируем, мозг переключается в режим «фоновая обработка». В этот момент рождаются неожиданные идеи и решения, которые сложно найти в состоянии перегрузки. Поэтому пролистывание ленты или просмотр сериала может стать формой «перезагрузки». Главное — не уходить в многодневное безделье, а дозировать его. Психологи называют это «полезной прокрастинацией».

Делайте из безделья ритуал восстановления

Чтобы бэдроттинг не превратился в бесконтрольное лежание, дайте ему рамки. Например, выберите удобное время вечером или в выходной и отведите под это 30–40 минут.

«Создайте себе уют: мягкое одеяло, любимый плейлист или ароматный чай. Такой подход превращает "ничегонеделание" в ритуал релаксации, а не в хаос. Тогда и чувство вины уйдет, и пользы будет больше», — подчеркивает психолог.

Прислушивайтесь к телу

Часто ничегонеделание превращается в бесконечное залипание в телефоне, которое только выматывает. Попробуйте полежать в тишине, закрыть глаза, понаблюдать за дыханием или телесными ощущениями. Это похоже на мини-медитацию, которая помогает восстановить контакт с собой. Если хочется — можно записать мысли в блокнот, чтобы разгрузить голову. Так отдых станет глубже и осмысленнее.

Используйте безделье как индикатор состояния

Если вы все чаще ловите себя на желании уйти в бэдроттинг, это повод присмотреться к себе внимательнее. Возможно, вы хронически переутомлены или игнорируете эмоциональные потребности. В таком случае регулярное «ничегонеделание» показывает, что пора менять образ жизни или искать дополнительную поддержку. Относитесь к этим сигналам серьезно: они помогают не довести себя до выгорания. И помните, отдых — это не роскошь, а необходимость.