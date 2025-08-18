Во Франции складывается новая праздничная традиция — продавать билеты чужим людям на свою свадьбу. «Вечерняя Москва» выяснила, как принято жениться в разных странах мира.

Ох уж эти лягушатники

Теперь все желающие могут погулять на свадьбе в Париже, и при этом вовсе не обязательно иметь друзей-французов. Нужно всего лишь купить место на торжестве стоимостью от 5000 до 25 000 рублей.

Готовы осыпать деньгами

В Греции принято праздновать свадьбу шумно и многолюдно. Молодожены приглашают не только родственников, друзей, но и просто товарищей. Количество гостей может достигать 500–700 человек. Есть у них одна интересная традиция — во время первого танца жениха и невесту осыпают деньгами, желая достатка и процветания. Если свадебный танец немного затянуть, может, празднование и окупится.

Поддерживают молодых

Незнакомцев приглашают и на кипрские свадьбы. Там принято, чтобы гости дарили деньги молодоженам. Однако это вовсе не обязательная традиция, просто так повелось в те времена, когда молодые не могли финансово потянуть организацию праздника. Да и хоть что-то накопить на дальнейшую семейную жизнь молодым людям наверняка тоже хочется.

Приглашенный турист

В некоторых регионах Индии приглашать незнакомых людей на свадьбы стало вполне обыденным делом. Конечно, речь идет о туристах, которых хотят больше узнать об индийской культуре. Есть даже специальный сайт, где можно купить билет на торжественную церемонию. Цены разные. Поглазеть на невесту можно и за 12 тысяч, и за 20. Вот так иностранцы культурно обогащаются.

Сплетни культурного общества

Шотландские свадьбы носят более светский характер. Для создания торжественной атмосферы молодые любят приглашать дальних знакомых, да и случайных гостей порой тоже. На такое мероприятие всегда нанимают музыкантов, чтобы гости могли насладиться живой музыкой. И потом выпить шампанского и поболтать о погоде. А может, и посплетничать.

Русская душа

Не все русские семьи хотят видеть на своей свадьбе случайных гостей. Даже есть такая примета: гости и посторонние люди не должны вставать или проходить меж ду молодыми — это к разлуке. По словам психолога, системного терапевта, члена Международной ассоциации супервизоров, системных консультантовпсихологов и феноменологов (МАССКиФ) Милады Ляпиной, в нашей культуре свадьба — интимный ритуал. И поэтому гости на торжестве обычно только самые близкие, ведь так сохраняются и усиливаются системные семейные ценности.

В менталитете постсоветского человека важна интимность, «настоящность» происходящего. А если на торжестве присутствует «чужой», то возникает ощущение, что он не разделяет ценностей, эмоций присутствующих, — говорит «ВМ» Милада Ляпина.

В Европе же культура совсем иная. А свадьбы скорее воспринимают как обычный праздник или своего рода перформанс. Поэтому идея «продавать билеты» на свадьбу в России воспринимается как шоу или диковинка.

Наталья Искра, кандидат психологических наук, семейный психолог:

Люди идут на чужую свадьбу, чтобы приобщиться к происходящему, завести новые знакомства, которые могут окупиться в будущем. Кроме того, это возможность приобщиться к положительным эмоциям, воодушевиться и взять что-то из увиденного на заметку. Для русских это действительно может быть дико, поскольку свадьба — это внутрисемейное дело, а у европейцев — общественное. И если заглянуть вглубь веков, то многие, даже интимные вопросы во французском королевстве были достоянием общественности.

Невесты, зубы поберегите

Сейчас молодежь перестала устраивать пышные свадьбы. Пары больше отдают предпочтение скромной росписи где-нибудь в МФЦ, а то и вообще за границей.

Только вот прежде чем устраивать свадебное торжество в другой стране, лучше ознакомиться с их традициями. Некоторые уж очень необычны.

На Бали молодым подпиливают зубы. Якобы подобный ритуал очищает их от грехов, совершенных до брака. А вот на Фиджи жених дарит тестю зуб кита как символ искренней любви к невесте.

В регионе Борнео (Индонезия и Малайзия), разделенном между тремя странами: Индонезией, Малайзией и Брунеем, живет племя под названием тидонг. И у них тоже есть свои свадебные традиции. Жениху и невесте запрещено пользоваться туалетом в течение трех дней после бракосочетания. За ними даже присматривают члены семьи и могут запереть в отдельных комнатах. Согласно поверью, если нарушить данный запрет, то брак будет окружать негативная аура.

Разбивать стулья о жениха принято в Китае. Таким образом он демонстрирует свою готовность к трудностям, а значит, сможет выдержать любые невзгоды.

В Италии молодожены вместе распиливают бревно, чтобы супруги понимали — счастье в браке зависит от обоих. В России тоже есть похожая, но шутливая традиция — отламывать кусочек каравая. И у кого он будет больше, тот и станет главой в семье.

В Шотландии родственники собирают мусор и высыпают его на невесту, которая должна в таком виде пройти по городу, чтобы в будущем у нее с мужем было как можно меньше ссор и разногласий.

Бедные индийские девушки много натерпятся, прежде чем найдут того самого принца на белом коне. Считается, что дамы, которые родились в неблагоприятные дни, должны сначала выйти замуж за дерево или горшок.

