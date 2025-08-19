Как просмотр рилсов травмирует мозг и психику

В современном мире телефон становится неотъемлемой частью жизни, а скроллинг ленты — любимым развлечением. Однако частый просмотр рилсов (коротких видеороликов в интернете) может негативно повлиять на психику человека и навредить когнитивным функциям мозга. Недавние исследования нейробиологов показали, что при просмотре видео происходят резкие выбросы дофамина, которые приводят к зависимости. Чем и для кого особенно опасны рилсы, «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с экспертами.

Как просмотр рилсов влияет на здоровье

По словам врача-невролога, руководителя реабилитационного центра «Доверие» Александра Комарова, постоянный просмотр коротких роликов в Сети провоцирует всплеск многих гормонов, среди которых:

дофамин;

адреналин;

окситоцин.

Резкие скачки и внезапный выброс этих гормонов одновременно негативно влияют на выработку прогестерона и тестостерона. Как следствие, психика человека расшатывается, он становится более раздражительным, остро реагирует на любые ситуации и не может контролировать эмоции. В самых крайних случаях это приводит к расстройству ЦНС (центральной нервной системы) и психопатическим приступам, — предупредил специалист.

Он отметил, что страдают и другие системы организма, что приводит к следующим проблемам:

искривление позвоночника;

перегруженность мозга ненужной информацией и вытеснение нужной информации;

ихтиоз (ороговение подушечек пальцев);

ожирение;

близорукость.

«Дофаминовая петля»

По мнению психиатра, психолога Евгения Фомина, просмотр роликов в интернете всегда приводит к зависимости, потому что способствует быстрой выработке дофамина — гормона удовольствия.

Человек фактически попадает в «дофаминовую петлю», потому что просмотр коротких роликов быстро дает мозгу подпитку положительными эмоциями. Он быстро запоминает, от чего происходит вспышка гормона удовольствия, и заставляет человека брать телефон в руки все чаще. Рано или поздно формируется зависимость, побороть которую становится очень сложно, — заверил эксперт.

Усугубляется ситуация тем, что человек утрачивает способность концентрироваться на других задачах и делах.

Мозг уже неспособен уделять внимание долгосрочным задачам, он воспринимает только то, что дает ему «быстрый кайф». В перспективе это негативно сказывается на всей ЦНС, — предупредил Фомин.

Дети в особой группе риска

Но если взрослые могут заметить, что у них сформировалась пагубная привычка или зависимость от контента, то ребенок не может проанализировать, как сильно это сказывается на качестве его жизни, рассказал Фомин:

У детей отсутствует критическое мышление, они впитывают абсолютно всю информацию, которая поступает к ним в руки. Поэтому на их психике использование гаджетов отражается вдвойне. Ребенку становится сложно переключиться на задачи, требующие долгосрочной концентрации внимания, такие как чтение книг, игры с друзьями, выполнение домашних заданий, потому что эти задачи не дают быстрого кайфа, в отличие от просмотра коротких видео.

Постоянный скроллинг в Сети приводит к серьезным психическим расстройствам у детей, предупредил Фомин:

У маленьких пользователей смартфонов могут внезапно активизироваться имеющиеся психические заболевания, которые протекали в скрытой форме. Также не исключены тревожные расстройства и депрессивные мысли. Поэтому специалисты рекомендуют в раннем возрасте ограничить потребление телефонов и планшетов, чтобы исключить проблемы с психикой.

По мнению психолога, впоследствии поколение «интернет-детей» сформирует нездоровое общество, которому свойственны:

неуверенность в себе;

нарушенная социализация;

эмоциональная подавленность;

уход из реальности в виртуальный мир;

избегающий тип поведения.

Также «Вечерняя Москва» рассказывала, как отвлечь ребенка от гаджетов и долгого пребывания в Сети и почему взрослым важно самим показывать, насколько интересным может быть досуг в жизни, а не в виртуальной реальности.