Психолог объяснила, нормально ли брать с друзей деньги за свои услуги

Вопрос о том, стоит ли брать с друзей деньги за услуги, которые человек оказывает как профессионал, вызывает немало споров. Ведь принято считать, что отношения строятся на взаимной поддержке и безвозмездной помощи. Однако на профессиональные услуги, даже оказанные другу, человек тратит время и ресурсы. Как же правильно поступить? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ольги Темирхановой.

По мнению специалиста, вопрос оплаты услуг между друзьями остается этически чувствительным, несмотря на то, что в современном обществе уже укоренилось правило «любой труд должен быть оплачен».

При этом если друг настаивает именно на получении услуги «по дружбе», игнорируя возможность обратиться к другому специалисту за деньги, — это тоже странно, заметила эксперт. Здесь могут скрываться манипуляции, в том числе и неосознанные.

— Это нарушение личных границ другого человека и очевидная манипуляция, — подчеркнула Темирханова. — В некоторых случаях здесь могут скрываться неосознанные манипуляции или попытка получить выгоду за счет личной связи.

Кроме того, если специалист будет обслуживать друзей бесплатно, это может привести к профессиональному выгоранию и к финансовой нестабильности, уверена психолог.

— Согласно правилам этики, взимать плату с друзей — это абсолютно нормальная и здоровая практика, которая помогает сохранить баланс в отношениях и, в первую очередь, уважать труд друг друга, — заверила собеседница «ВМ».

Если ситуация вызывает какой-то внутренний конфликт, то оптимальным решением будет предложить другу обратиться к другому специалисту и тем самым попытаться сохранить и дружбу, и в том числе профессиональные границы, порекомендовала психолог.

