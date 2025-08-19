Как вести себя со сталкером: психотерапевт объяснила главные правила защиты

Преследование в реальной жизни и в интернете нередко становится серьезной угрозой для психологического и физического здоровья. Лектор российского общества «Знание», детский экзистенциальный психотерапевт Мария Зубащенко в беседе с «ФедералПресс» рассказала, какие признаки указывают на сталкинг и что делать в такой ситуации.

© РИА "ФедералПресс"

«Сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву. В результате ее жизнь превращается в кошмар, развиваются психосоматические и физические симптомы, в том числе хронические заболевания, а из-за страха и бездействия теряется связь с реальностью», – сказала Мария Зубащенко.

По словам эксперта, сталкинг – это преследование, включающее в себя домогательства, слежку, навязчивые сообщения и любые попытки установить контакт без согласия второй стороны.

Зубащенко отметила, что, работая в кризисном центре «Право голоса» психологом по экстремальным ситуациям, часто сталкивалась с фактами преследования в любовных отношениях и семейной жизни.

Эксперт подчеркнула, что жертвой сталкера может стать кто угодно: бывшие партнеры, супруги, однокурсники, объекты симпатии и даже случайные знакомые из интернета. По ее словам, жертвы часто испытывают трудности с установлением личных границ, а агрессор, напротив, склонен их нарушать и стремится к контролю.

Она пояснила, что сталкер не начинает сразу с угроз: все происходит постепенно. Сначала он втирается в доверие, а затем, когда контакт установлен, начинает запугивать жертву.

«Жертва постоянно испытывает два сильных чувства: страх за свою жизнь и страх быть виновной в смерти другого человека. Как правило, нет ничего очевидного, что можно было бы показать полиции. Жертва пытается разобраться во всем сама и находится в подавленном состоянии из-за страха», – добавила психотерапевт.

Зубащенко обратила внимание, что сталкинг обычно развивается в несколько этапов: начало преследования, непосредственное давление и выдвижение требований.

Она перечислила основные признаки сталкинга:

интернет-угрозы,

попытки связаться через знакомых,

распространение сведений, порочащих честь и достоинство,

преследование,

фото- и видеосъемка без разрешения,

непрошеные подарки,

порча имущества и выдвижение требований.

Психотерапевт считает важным фиксировать действия сталкера: сохранять скриншоты звонков, сообщений и писем, указывать даты, время и обстоятельства инцидентов. Она подчеркнула, что главное – прекратить общение с преследователем, рассказать о ситуации близким и при угрозах или физическом преследовании немедленно обратиться в полицию.

В заключение эксперт дала совет: защита себя и своих границ – это приоритет, поэтому важно быть осторожным и беречь себя.