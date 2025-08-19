Мужчинам назвали действенные способы понравиться женщине постарше

Секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д’Анджело и семейный психотерапевт Пэм Шаффер подсказали мужчинам действенные способы понравиться женщине старше себя. Их советы приводит Men's Health.

Самым важным условием специалисты назвали умение быть собой, не притворяться кем-то другим и не играть в игры. У зрелых женщин достаточно жизненного опыта, чтобы быстро раскусить притворство и обман. Еще одним полезным навыком Д’Анджело считает уверенность в себе.

«Будьте прямолинейны, предложите спланировать свидание и действуйте соответственно», — дала она совет.

Шаффер же призвала на ранних этапах отношений обсудить личные границы друг друга и не пренебрегать ими. Она добавила, что в отношениях с разницей в возрасте нужно чаще общаться, узнавать о ценностях партнера, так как они в силу возрастных различий могут отличаться.

«В отношениях с женщиной постарше интересно то, что у нее было достаточно времени, чтобы понять, что ей нравится в сексе. Это может быть прекрасной возможностью для совместного развития и обучения», — Кристин Д’Анджело, сексолог.

Специалисты также предупредили, что отношения с разницей в возрасте не будут простыми. По их словам, пары, где женщина старше мужчины, часто сталкиваются с осуждением со стороны друзей и членов семьи. Кроме того, конфликты могут возникать из-за того, что зрелые женщины обычно более успешны в карьере и располагают меньшим количеством свободного времени, так как заботятся о детях и родителях.

