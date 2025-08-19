Назван эффективный «ритуал» для привлечения любви

Позитивный настрой, открытость и готовность общаться с незнакомыми людьми работают лучше любых магических обрядов для привлечения любви. Об этом в интервью РИАМО сообщила практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. Она посоветовала прокачивать эмоциональный интеллект и больше общаться.

Согласно исследованию аналитиков Mamba и Sokolov, результаты которого имеются в распоряжении газеты «Известия», около трети мужчин (34%) и женщин (29%) считают нормальным сделать предложение руки и сердца уже через неделю знакомства, если между ними возникла искра. При этом лишь 12% мужчин и 25% женщин предпочли бы подождать полгода.

«Никто не знает, к чему приведет определенное знакомство, поэтому просто не бояться разговаривать с людьми. <...> Такие люди всегда в плюсе: они постоянно в общении, у них богатый кругозор, много друзей. Мы все в социуме, так или иначе. И человек, который хочет быть успешным, должен быть общительным», — отметила Миллер.

Случайное знакомство — это необязательно будущий супруг или супруга. Можно просто встретить человека, который, возможно, станет хорошим другом, добавила эксперт.

Недавно ученые из Австралийского национального университета выяснили, что пары, которые знакомятся онлайн, испытывают менее сильные чувства друг к другу, чем те, кто встретился лично.

По мнению исследователей, партнеры, которые встречаются лично, чаще обладают одинаковыми социальными ценностями и видят мир схожим образом. Общая система идеалов, потребностей и интересов способствует взаимопониманию и поддержке в отношениях.