Почему нужно смотреть в левый глаз собеседника во время диалога

Эксперт раскрыла простой, но эффективный приём для укрепления эмоциональной связи во время разговора. Нейробиолог Тара Сварт объяснила, почему фокусировка на левом глазу собеседника может усилить взаимопонимание.

По словам врача, этот метод уходит корнями в младенчество. Большинство людей — правши, поэтому они обычно держат ребёнка на левой руке, а их правый глаз оказывается напротив левого глаза малыша. Это создаёт «петлю эмоционального резонанса», активируя миндалевидное тело — зону мозга, отвечающую за эмоции.

Такой зрительный контакт — самый прочный из возможных, он закладывает основу для глубокой связи.

Кроме того, поскольку правое полушарие мозга (связанное с эмоциями) обрабатывает сигналы из левого поля зрения, взгляд в левый глаз собеседника может вызывать более сильную эмоциональную реакцию.