Кто такие «мужчины-коты» и почему они так привлекают женщин

В 2025 году на смену «мужчинам-крысам» пришли «мужчины-коты». Молодежь не впервые классифицирует мужчин через ассоциации с животным миром, но если раньше популярностью у женщин пользовались добрые «золотистые ретриверы» и очаровательные «крысы», то сейчас секс-символами вдруг стали тихие и мистические «черные коты». Почему вкусы девушек так резко изменились?

© Lenta.ru

Кто такой «мужчина — черный кот»?

В отличие от других типов, к «черным котам» мужчин причисляют скорее не по внешним признакам, а психологическим аспектам. Под новым секс-символом подразумевается тихий, мистический и задумчивый парень со сложным характером и внутренним миром, реальные мотивы поведения которого сложно прочесть.

Такие мужчины, как правило, не любят крупные романтические жесты, но вопреки своей эмоциональной отстраненности испытывают искренние и глубокие чувства к возлюбленной.

«Они привлекают девушек не обилием слов и внешней привлекательностью, а обаянием», — объясняют в NYP.

Новый типаж все чаще транслируют в кино: сейчас в TikTok девушки массово восхищаются героем актера Кристофера Брайни из сериала «Этим летом я стала красивой». Речь о Конраде Фишере, потерявшем отношения с возлюбленной Белли из-за той самой эмоциональной недоступности, которую поклонники оправдывают его тонким душевным миром.

Аналогичный типаж «чувствительного бэд-боя» демонстрируется и в другом не менее популярном сериале «Джинни и Джорджия». В картине Маркус Бейкер продолжает заботиться об эмоционально нестабильной возлюбленной, пока сам борется с депрессией и проблемами с алкоголем.

Почему «мужчина — черный кот» стал новым секс-символом?

По мнению пиарщика Чад Тейшейр, новые идеалы не просто стали мрачнее и угрюмее. Такой переход от показательной открытости к замкнутости отражает более масштабный сдвиг в восприятии людьми отношений, эмоционального роста и уязвимости, считает он.

«Зумеры, в отличие от предыдущих поколений, склонны ценить эмоциональный реализм выше идеализма. Парень «черный кот» усложняет традиционную романтическую линию. Такой мужчина не идеален, но он реален, а не идеализирован», — Чад Тейшейр/

И такой архетип бойфренда на самом не нов для поп-культуры — Чак Басс в «Сплетнице», Энджел в «Баффи — истребительнице вампиров», Лукас Скотт в «Холме одного дерева» или Карми в «Медведе» — девушки давно восхищаются «черными котами», чья загадочная аура как раз и делает и неотразимыми.

«Черные коты» ломают стереотип о маскулинности, добавляет психолог Рональд Левант.

«Мужчины больше не боятся признавать, что они ранимые. Это нарушение традиционного мужского кодекса», — считает эксперт.

Психотерапевт Эми Морин, в свою очередь, объясняет привлекательность таких мужчин желанием женщин раскрыть их загадки.

«Женщины считают, что такие парни на самом деле готовы стать уязвимыми, если будут находиться в доверительных, здоровых отношениях, во время которых стены их рухнут, давая волю истинным чувствам», — пояснила она.

И на самом деле для таких мужчин крайне важно, чтобы эти стены в конце концов рухнули, поскольку та самая открытость поможет им понять, что они чувствуют на самом деле.

«Откровенность в конечном итоге может привести к длительным и крепким отношениям, а также к психическому благополучию в целом», — Эми Морин.

Однако хоть иногда такой мистический «бэд-бой» со временем и может смягчиться, не стоит так романтизировать эмоционально недоступных мужчин, добавляет психотерапевт.

«Часто желание исправить мужчину и сблизиться с ним становится губительным. Многие "черные коты" предпочтут избегание — и вытягивать его из этого состояние не должно быть целью женщины», — подытожила специалистка.

Какие еще типы мужчин существуют?

Ассоциирование мужчин с животными — типичная для молодежи история. Сначала в соцсетях появилась теория, что парни делятся на четыре разных типа в зависимости от того, как они выглядят: орел, медведь, собака и рептилия. Затем к списку прибавились «грызуны» и «черные коты».

«Мужчин-крыс» олицетворяют Тимоти Шаламе, Джереми Аллен Уайт и Тоби Магуайр. Генри Кавилла же прозвали медведем за широкие плечи, а светлые волосы и мягкая улыбка Хита Леджера напоминают девушкам золотистого ретривера.

По словам психолога Доктора Лерве, женщины классифицируют мужчин не только по внешности, но и в совокупности с их характером. «Мужчины-собаки» отвечают за открытость и доброту, «медведи» — силу и стабильность, а «коты» — искренность и глубину.