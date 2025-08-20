Перечислены фразы, которые выдают несерьезно настроенных любовников

Коуч по знакомствам Кимберли Рэй перечислила фразы, выдающие несерьезно настроенных любовников. Ее советы опубликовало издание Mirror.

По словам Рэй, люди, которые не желают брать на себя долгосрочные обязательства, могут сказать одну из следующих фраз: «Я тебе не подхожу. Я сейчас в странном положении. Я не готов к серьезным отношениям. Мне нравится плыть по течению. Я все еще разбираюсь в себе. Я не уверен, чего хочу. Ты слишком хорош(-а) для меня».

Коуч предупредила, что подобные заявления партнеры могут использовать как подготовку к своим непоследовательным действиям в отношениях, противоречивым сигналам и в конечном итоге — к внезапному уходу.

«Это будет щитом, за которым они спрячутся, когда скажут: "Я же с самого начала тебе говорил"», — считает она.

Рэй также обратила внимание на то, что несерьезно настроенные партнеры пишут нерегулярно и перестают отвечать первыми, их общение поверхностное и не содержит вопросов о партнере, а в отношениях они избегают планирования.

Ранее секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д’Анджело и семейный психотерапевт Пэм Шаффер подсказали мужчинам действенные способы понравиться женщине старше себя. Самым важным условием специалисты назвали умение быть собой, не притворяться кем-то другим и не играть в игры.