Названо главное условие отличного секса

Сексологи Майкл Стоцкс и Индиго Стрей Конгер назвали главное условие отличного секса. Их рекомендацию приводит издание Self.

По словам Стоукса, общение до и после секса способствует психологической безопасности с партнером и улучшает качество интимной близости.

«Вы можете обсудить свои границы и желания, и такой уровень связи может усилить удовольствие», — рассказал он и добавил, что такая коммуникация — это отличная возможность рассказать о том, что понравилось во время полового акта, и выразить благодарность за этот опыт.

В свою очередь, Индиго Стрей Конгер призвала не воспринимать такое общение как серьезный допрос или официальную встречу.

«Обсуждение секса — это не поиск секретного способа довести партнера до оргазма; скорее это выяснение того, как сочетаются ваши стили в постели и как вы можете проявлять любопытство и возбуждать друг друга в эротической обстановке», — подчеркнула она.

Ранее секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д’Анджело подсказала мужчинам, как вести себя, чтобы понравится женщинам постарше. По ее мнению, чтобы завоевать интерес опытной спутницы, нужно быть честным и уверенным в себе.